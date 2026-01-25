Lastbilschaufför
Olle P:s Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Ängelholm Visa alla fordonsförarjobb i Ängelholm
2026-01-25
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olle P:s Åkeri AB i Ängelholm
Om jobbet
Vi söker en duktig lastbilschaufför till vårt åkeri i Ängelholm.
Som chaufför hos oss har du mycket frihet och variation i ditt arbete. Stor del av körningarna sträcker sig från Skåne till Mälardalen.
Alla våra fordon är tippbilar, varav 3 st lastväxlare. Då det är bil + släp krävs det att du innehar CE-kort.
Vi kör mycket spannmål, men även en hel del pallgods mm. Våra körningar är varierande så det är viktigt att du är flexibel. Har du erfarenhet av att köra spannmål så ses det som meriterande.
På grund av körningarnas avstånd från åkeriet förväntas du att kunna vara borta flera dagar i sträck, det är därför ett krav att detta fungerar.
Större del av arbetet är mellan måndag och fredag, men viss helgkörning kan förekomma periodvis.
Vi söker en chaufför som är lugn och stresstålig. Då vissa delar av arbetet är tungt är det bra om du är fysiskt stark. Hos oss är du ansiktet utåt mot våra kunder, så det är viktigt att du är serviceinriktad och bra på att kommunicera. Du bör vara bra på att förstå instruktioner, då det är ett måste för att arbetet skall fungera. Att du är noggrann och sköter fordonen efter bästa förmåga ser vi som en självklarhet.
Vi söker långsiktiga lösningar och eftersom vi utgår från Ängelholm är det därför ett krav att du bor inom en radie på ca 6 mil från Ängelholm.
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med kamratliga och kompetenta kollegor.
Välkommen med din ansökan via mail till anna@ollepsakeri.se
Vi ser gärna att frågor angående tjänsten i första hand ställs via mail.
Urval sker löpandes så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Via mail
E-post: anna@ollepsakeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olle P:S Åkeri AB
(org.nr 556513-5117), http://www.ollepsakeri.se
Åkerslundsgatan 7 (visa karta
)
262 73 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Eriksson anna@ollepsakeri.se 0709385099 Jobbnummer
9703051