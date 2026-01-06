Lastbilschaufför
Alexis Bud & Transport AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-01-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alexis Bud & Transport AB i Botkyrka
Vi söker en chaufför för vår uppdrag.
Vi på Alexis Bud & Transport AB jobbar som underleverantör och utför transporter åt vår kund i Tumba. Du som söker denna tjänst kommer att köra ut varor till kunder i hela Storstockholm samt lasta/lossa, hantering av fraktsedlar, handdator och kundbemötande.
Arbetsdagen börjar och slutar i Tumba.
Vi söker en chaufför med C-Körkort för att utföra olika transporter i Storstockholm.
Tjänsten erbjuder timanställning eller heltidsanställning, man kommer att behöva jobba mer eller mindre vissa dagar i veckan.
Arbetstider är: kl 07:30 - 16:30
Arbetet innebär leveranser till olika kunder i hela Storstockholm.
Du som söker detta arbete ska ha:
• C-körkort
• YKB
• Digitalt färdskrivarkort
• ADR (Merit)
• Erfarenhet av distributionsarbete med lastbil
• God lokalkännedom i hela Stockholm
Du som söker ska vara serviceinriktad, stresstålig, samt behärskar det svenska språket i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: alexis.transport@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbilschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alexis Bud & Transport AB
(org.nr 556968-3278)
147 01 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Transport
Josef Markus alexis.transport@hotmail.com Jobbnummer
9670255