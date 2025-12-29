Lastbilschaufför
Wackfelt Transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-12-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wackfelt Transport AB i Göteborg
Wackfelt Transport AB är ett Göteborgsbaserat logistikföretag med egen anläggning på Stora Holm och som firade femtiofem år 2022.
Vi söker nu en dragbilschaufför för lokala körningar i Göteborg men även körningar där övernattning i lastbilen förekommer.
Du skall minst inneha CE- körkort och 2-3 års arbetserfarenhet. Vi ser helst att du som söker bor i Göteborgsområdet för att ha kort restid till och från arbetet och att du har egen bil.
Tillstånd för att köra ADR samt tidigare erfarenhet av bred last är meriterande.
Våran vision är att med god ekonomi och bra arbetsmiljö för våra anställda, utveckla vår verksamhet och leverera transportlösningar med högsta kvalitet. Du uppskattar ordning och reda på din arbetsplats.
Som chaufför hos Wackfelt är du en del av ett lag som hjälper varandra och har våra kunder i fokus. Du har en hög arbetsmoral och gör alltid ditt bästa.
Arbetet som chaufför hos Wackfelt Transport AB är ett mycket ansvarsfullt arbete och en nyckelfunktion för den kvalitet vi uppehåller i hela kedjan av trailerhanteringen.
Företaget tillämpar kollektivavtal.
(Sammarbeten med rekryteringsfirmor är ej aktuellt) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: trafik@wackfelts.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbilschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wackfelt Transport AB
(org.nr 556610-2579)
Holmgärdesvägen 13 (visa karta
)
417 46 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Wackfelt trafik@wackfelts.com 031194300 Jobbnummer
9665467