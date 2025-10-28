Lastbilschaufför
2025-10-28
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vi söker en lastbilschaufför till område gata, en verksamhet som spelar en viktig roll i kommuninvånarnas vardag. Område gata ansvarar för drift, underhåll och skötsel av kommunens offentliga miljöer - från vägar och belysning till renhållning, snöröjning och avfallshantering. Vårt uppdrag är att skapa en trygg, framkomlig och trivsam miljö för alla som bor och vistas i Grums kommun.
Som lastbilschaufför ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för maskinsopning av gator, reparation och underhåll av vägar och gator, samt arbete kopplat till vatten- och avloppsledningsnät och olika projekt. I tjänsten ingår även utkörning och transport av material, snöröjning och halkbekämpning. Arbetet är varierande - du deltar även i utemiljö-, park- och skogsarbete, vilket gör att ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som har B- och CE-körkort, YKB och APV.
Det är meriterande om du även har behörighet för fordonsmonterad kran 18 t/m och förarbevis för hjullastare. Du har god datavana och är trygg i att använda digitala verktyg i ditt arbete.
För att trivas i rollen tror vi att du är en positiv och ansvarstagande person som gärna tar initiativ och är flexibel när arbetsdagen varierar. Du har ett noggrant och serviceinriktat arbetssätt och vill bidra till att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt. Som lastbilschaufför hos oss är du en synlig representant för Grums kommun och möter både kollegor och invånare på ett respektfullt och serviceinriktat sätt.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Grums kommun, Gata Kontakt
Områdeschef gata
Maria Oja maria.oja@grums.se 0555-421 36 Jobbnummer
