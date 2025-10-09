Lastbilschaufför

Alexis Bud & Transport AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-10-09


Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Alexis Bud & Transport AB i Botkyrka

Vi söker en chaufför för vår uppdrag.
Vi på Alexis Bud & Transport AB jobbar som underleverantör och utför transporter åt vår kund i Tumba. Du som söker denna tjänst kommer att köra ut varor till kunder i hela Storstockholm samt lasta/lossa, hantering av fraktsedlar, handdator och kundbemötande.

Arbetsdagen börjar och slutar i Tumba.

Vi söker en chaufför med C-Körkort för att utföra olika transporter i Storstockholm.

Tjänsten erbjuder timanställning eller heltidsanställning, man kommer att behöva jobba mer eller mindre vissa dagar i veckan.
Arbetstider är: kl 07:00 - 16:00
Arbetet innebär leveranser till olika kunder i hela Storstockholm.

Du som söker detta arbete ska ha:
• C-körkort
• YKB
• Digitalt färdskrivarkort
• ADR (Merit)
• Erfarenhet av distributionsarbete med lastbil
• God lokalkännedom i hela Stockholm

Du som söker ska vara serviceinriktad, stresstålig, samt behärskar det svenska språket i tal och skrift.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: alexis.transport@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbilschaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alexis Bud & Transport AB (org.nr 556968-3278)
147 01  TUMBA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Transport
Josef Markus
alexis.transport@hotmail.com

Jobbnummer
9548822

Prenumerera på jobb från Alexis Bud & Transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Alexis Bud & Transport AB: