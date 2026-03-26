Lastbilmekaniker
Raimovski Bud Och Transport AB
2026-03-26
Är du en driven och kunnig mekaniker med erfarenhet av tunga fordon? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Vi söker nu en lastbilsmekaniker till vårt team. Du kommer att arbeta med service, felsökning och reparation av lastbilar och andra tunga fordon. Arbetet är varierande och kräver både teknisk kompetens och problemlösningsförmåga.Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av lastbilar
Felsökning och reparation
Diagnostik med moderna verktyg
Förebyggande underhållKvalifikationer
Erfarenhet som mekaniker, gärna inom tunga fordon
Kunskap inom el, hydraulik och mekanik
B-körkort (C-körkort är meriterande)
God svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för fordon. Du är självgående men fungerar också bra i team.
Vi erbjuder
Ett stabilt och växande företag
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
e-mail
E-post: raimovskibudtransportab@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbil mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raimovski Bud Och Transport AB
(org.nr 559225-1754)
Morabergsvägen 39 (visa karta
)
152 42 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Raimovski Bud & Transport AB Jobbnummer
9820786