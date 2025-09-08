Lash/Brow lift stylist
2025-09-08
Vi letar efter dig som har en passion för skönhet och service som sätter kunden & denns förväntningar i fokus. Är du redo att ge kunden det där lilla extra? Då kanske du är den stylisten som vi söker!
Vi erbjuder dig
En stylist på Lashface&Co ansvarar du för verksamhetens visuella miljö och kunder. Du skapar en atmosfär som är positiv, trygg och spännande för kunden.
Vi erbjuder en heltidstjänst under en tidsperiod enligt överenskommelse där du får ta del av en inspirerande och serviceinriktad arbetsmiljö och känns efter om detta är rätt.
Vi lär upp er enligt senaste teknik och är med stor del i början tills det känns bra.
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter behov inom rimliga gränser.
Vi är engagerade, ger allt på jobbet och värdesätter kvalité.
Din roll
I rollen som Lashface stylist söker vi dig som älskar skönhet och service. Vi önskar ge alla våra kunder en fantastisk upplevelse och nu söker vi dig som har fokus på detaljer samt ett gott estetiskt öga.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att leverera den bästa upplevelsen för alla kunder - alltid. Du kommer bland annat att;
Konsultation inom behandling.
Utföra Lash lift & Brow lift
Försäljning av Lashface&Co produkter
Driva merförsäljning av produkter och tjänster
Aktivt medverka i uppbyggnaden av företagetKvalifikationer
Vi söker dig som utbildad inom skönhet sedan tidigare eller stort intresse och pillig.
Du har erfarenhet av att arbeta inom skönhet/vård.
Har ett genuint intresse för skönhet och erfarenhet av ett ge en god service
Du är självständig, engagerad , snabblärd och noggrann
Du är stresstålig och kan hantera oförutsägbara situationer på ett professionellt sätt*
Du har väldigt goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska.
Flexibel
Du är en pålitlig och ärlig person.
Tidigare erfarenhet av behandlingar inom skönhet är meriterande
Intresserad?
Om du är intresserad av tjänsten så ser vi fram emot din ansökan och ett personligt möte där du kan berätta mer om dig själv samt din kompetens.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!
Skicka ditt CV och personliga brev till oss idag!
Jobbtyp: heltid
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: Info@lashface.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559279-5859)
Skånegatan 35
)
412 52 GÖTEBORG
9498528