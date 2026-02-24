Laseroperatör; Gnosjö
2026-02-24
Gnosjö Personaluthyrning är det lilla familjeföretaget med 30 års erfarenhet av branschen, sen en tid då "bemanningsföretag" inte alls var ett välkänt begrepp. Vi värdesätter nära kundrelationer med företag i Gnosjöregionen - vi känner att vi med det kan få en bättre förståelse för matchning av personal kontra kundföretag.
Vi är medlemmar i Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen, en del av Almega, och följer Bemanningsavtalet.
Vi söker 1 laser/stansoperatör till kund i Gnosjö.
Man behöver inte kunna precis allt, man kan få lära sig en del på plats. Men det är ändå viktigt att du ska känna att du behärskar maskinen någorlunda. Därför är det viktigt att du har liknande erfarenhet, är allmänt tekniskt lagd och kvalitetsmedveten. Truckkort är också önskvärt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
