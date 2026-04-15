Lås- och larmtekniker till Ekbergs Låsservice
AxÖ Consulting AB / Finmekanikerjobb / Karlskoga Visa alla finmekanikerjobb i Karlskoga
2026-04-15
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Karlskoga
, Lekeberg
, Degerfors
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Varje dag rör sig människor in och ut genom dörrar som ska fungera - i hem, skolor, företag och andra verksamheter. Bakom många av lösningarna i Karlskoga står Ekbergs Låsservice.
Här får privatpersoner, företag och offentlig verksamhet hjälp med allt från lås och larm till passersystem och kameraövervakning. Uppdragen varierar från mindre åtgärder i vardagen till större installationer i miljöer där många människor rör sig.
Bakom verksamheten finns Magnus Tegnelund och Joacim Book, som tillsammans driver företaget med ett tydligt fokus på nära kundrelationer och en arbetsplats där teamet är en viktig del av framgången.
• Hos oss ska alla känna sig som en del av laget. Vi jobbar nära varandra, hjälps åt och ser till att ingen blir stående själv i något, säger Magnus.
Din framtida utmaning
Hos Ekbergs Låsservice blir du en del av en vardag där uppdragen skiftar naturligt mellan olika miljöer och tekniska lösningar. Ena dagen arbetar du hos en privatkund, nästa i en större fastighet. Rollen innebär att du följer hela uppdraget, från första kontakt till färdig installation och uppföljning. Det ger en tydlig helhet i arbetet och en nära dialog med kunden genom hela processen.
Kunskap inom svagström är en förutsättning för att komma in i rollen. Samtidigt finns en stor samlad erfarenhet i teamet, där kunskap delas och utvecklas i det dagliga arbetet.
• Har du med dig grunderna kan vi lära dig resten. Det viktigaste är att du har ett intresse för att fortsätta utvecklas inom det vi gör, säger Joacim.
En arbetsvardag med ansvar och tillit
Teamet består idag av sju personer och samarbetet är en självklar del av vardagen. Även om många uppdrag genomförs självständigt finns alltid stödet från kollegorna nära till hands. Arbetsdagen börjar med en gemensam frukost där teamet stämmer av läget och går igenom dagens uppdrag. Därefter tar var och en ansvar för sina arbeten ute hos kund.
Arbetet präglas av frihet under ansvar. Du planerar dina uppdrag, har kontakt med kunden och säkerställer att arbetet genomförs med hög kvalitet. Det ger både variation och möjlighet att påverka hur din arbetsdag ser ut.
• Vi hoppas hitta en kollega som tycker att mötet mellan människor och teknik är lika roligt som vi gör. Har du rätt inställning kommer vi att ge dig förutsättningarna att lyckas, avslutar Magnus.
Är du rätt person för Ekbergs Låsservice? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Installation, reparation och underhåll av lås- och säkerhetslösningar
Arbete med larm, passersystem och kameraövervakning
Felsökning och åtgärd ute hos kund
Kundkontakt och rådgivning kring säkerhetslösningar
Planering och genomförande av egna uppdrag
Uppföljning och säkerställande av att installationer fungerar som de ska
Bistå i butiken och hjälpa kunder med service och rådgivning
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att ta ansvar för hela uppdraget, från första kontakt med kund till att jobbet är klart. Du är självgående i ditt arbete, har ett strukturerat sätt att planera din dag och tar ansvar för att det du påbörjar också blir ordentligt avslutat. Du gillar kundkontakten och möter människor på ett naturligt, professionellt och lösningsorienterat sätt. Samtidigt är du en lagspelare som gärna samarbetar och delar med dig av din kunskap när det behövs.Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom svagström
B-körkort
God teknisk förståelse
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppdrag
God svenska i tal och skrift
Det här erbjuder Ekbergs Låsservice
Stor frihet under ansvar i din arbetsdag
Ett sammansvetsat team där alla hjälps åt
Friskvårdsbidrag på 5 000 kronor
Kollektivavtal via IF Metall
Sjukvårdsförsäkring
Möjlighet till förmånsbil
Bonussystem kopplat till företagets resultat
Gemensamma aktiviteter såsom resor och andra sociala initiativ
Under hösten 2026 flyttar Ekbergs Låsservice till en nybyggd fastighet på Finnebäcksvägen i Karlskoga. Där samlas butik, lager och kontor under samma tak, vilket skapar ännu bättre förutsättningar för både medarbetare och kunder.
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Ekbergs låsservice med AxÖ Consulting. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therése Astvald på telefon 079-347 82 21 eller via mejl therese.astvald@axoconsulting.se
.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Stor vikt läggs vid din personlighet.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbrovägen 5 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekbergs låsservice Kontakt
Therése Astvald therese.astvald@axoconsulting.se 0793478221
9855756