Larmtekniker Fast lön, tjänstebil & provision
2026-01-21
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Larmtekniker - Självständig roll med fast lön, tjänstebil och chans till extra provision
Vill du ta nästa steg i din karriär som larmtekniker?
Oavsett om du söker stabilitet eller är redo att lämna din nuvarande arbetsplats för nya möjligheter - hos oss får du en trygg anställning, tydliga arbetsuppgifter och chans att växa.
Vi söker dig som kan självständigt installera trådbundna larmsystem och kameror och som trivs med ansvar, struktur och kundkontakt.
Om rollen
Hos oss arbetar du hands-on med installation av säkra, professionella säkerhetssystem. Du får möjlighet att fokusera på tekniskt arbete - utan stress, onödiga omvägar eller otydliga uppdrag.
I din roll ingår:
Installation och driftsättning av trådbundna inbrottslarm och IP-kameror
Kabelförläggning enligt branschstandard - snyggt, effektivt och rätt gjort från början
Felsökning och service hos kund
Kundkontakt vid installation och avslut
Provision vid merförsäljning av extra utrustning eller tjänster
Vad vi söker hos dig
Du har erfarenhet av trådbundna larmsystem och kamerainstallationer
Du är van att jobba självständigt - och gillar det
Du har B-körkort för manuell bil
Du kan kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
Du har grundläggande koll på nätverk (IP, portar, routerinställningar)
Meriterande men inte krav
Kunskap i:
ATS1135, ATS Advisor Advanced, ATS1184
Axema passersystem
Hikvision, Dahua eller andra IP-baserade kamerasystem
Installation enligt SSF 130
El- eller svagströmsutbildning
Det här får du hos oss
Fast lön - konkurrenskraftig och anpassad efter erfarenhet
Tjänstebil - för arbetet, direkt från hemmet
Provision - när du hjälper kunden att se värdet i mer
Tydlig struktur och etablerade system - så du slipper börja om från noll
En stabil arbetsplats där du blir sedd och lyssnad på
Placering & omfattning
Heltid, med tillträde enligt överenskommelse
Placeringsort: Stockholm
Skicka din ansökan
Skicka CV och kort personligt brev till HR@safeguard.se
- märk med "Larmtekniker". Beskriv gärna vilka system du jobbat med och vad du trivs med i din roll som tekniker.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
