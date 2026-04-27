Larmoperatör
2026-04-27
Lövestad Larmcentral är ett av Länsstyrelsen i Skånes län auktoriserat bevakningsföretag. Vi är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SSF 136:5 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Några av dina starkaste egenskaper är att du är socialt kompetent och genuint intresserad av att hjälpa andra människor, ansvarstagande, noggrann och bekväm med att jobba med dator och telefon som dina arbetsredskap.
Du är vår röst mot omvärlden. Det är därför viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Om du har erfarenhet från kundtjänst så är det meriterande. Men absolut viktigast är att du är av rätta virket och tycker att arbetsbeskrivningen ser intressant ut. Om vi tror på dig lär vi dig resten.
Vi söker nu dig som är ostraffad och har ordnad ekonomi. En förutsättning för anställning är att du klarar länsstyrelsens kontroll för anställning i auktoriserat bevakningsföretag.Dina arbetsuppgifter
Larmcentralen är vår verksamhets hjärta vilket ställer höga krav på service och bemötande. Du och dina kollegor hör till våra absolut viktigaste medarbetare. Du kommer att ta emot och hantera larm, kameraverifieringar, felanmälningar och hantera telefonpassning åt externa kunder. Oavsett ärende så är det du som operatör som är första kontakten, det är därför av yttersta vikt att du kan prioritera efter behov och ta snabba beslut. Du följer en instruktion och förmedlar ärendet till rätt part.
Verksamheten i larmcentralen bedrivs dygnet runt - året runt, detta medför att arbetet innefattar helg och skiftarbete.
Vi kommer att internutbilda dig, naturligtvis under betald arbetstid. Du kommer sedan att få arbeta självständigt, men alltid med stöd av, och i nära samarbete med, ett antal kollegor med samma arbetsuppgifter som du har. Du kommer att komma i kontakt med alla typer av människor i olika situationer. Arbetet är krävande, men också varierande, lärorikt och spännande. Tjänsten kräver att du kan hantera stressiga situationer och trivs med att arbeta i grupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: personal@lovestadlarmcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Larmoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lövestad Larmcentral AB
(org.nr 556583-1285), https://lovestadlarmcentral.se
275 75 LÖVESTAD Körkort
