Larm- och säkerhetstekniker till IPS Alarm
Elevra AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-04-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elevra AB i Stockholm
, Knivsta
eller i hela Sverige
Vill du ha en självständig roll inom säkerhetsteknik där du får struktur i vardagen, bra villkor och möjlighet att arbeta i ett erfaret team?
Vi på Elevra rekryterar nu två larm- och säkerhetstekniker till IPS Alarm, ett etablerat säkerhetsföretag med lång erfarenhet i branschen. Bolaget levererar skräddarsydda lösningar inom larm, kameraövervakning och passersystem till både företag och privatpersoner och befinner sig nu i en stabil tillväxtfas.
Här får du arbeta med varierande uppdrag och kunder som värdesätter kvalitet och god kundservice.
Som larm- och säkerhetstekniker ansvarar du för installation, service och underhåll av säkerhetssystem ute hos företagets kunder. Arbetet är både praktiskt och tekniskt och utförs självständigt eller tillsammans med kollegor beroende på projekt.Dina arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av inbrottslarm, brandlarm, CCTV och passersystem
Kabeldragning och inkoppling enligt ritningar
Programmering och konfigurering av system
Felsökning, service och underhåll
Arbete med IP-baserade system och nätverk
Dokumentation av utfört arbete och materialrapporteringKvalifikationer
Krav
Minst 2-års erfarenhet inom säkerhetsteknik eller liknande roll
Har B-körkort
Har god datorvana
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av passersystem, larm eller CCTV
Elbakgrund eller installationvana
Kunskap inom nätverk/ IP
Relevanta certifieringar inom säkerhetssystem
Engelska i tal och skrift
Erfarenhet av: Acre Security, RCO Security, ARX, VAKA, Schneider Electric, Hikvision eller Milestone Systems
Team & Företagskultur
Du blir en del av ett mindre team med cirka fem medarbetare där ansvarstagande och kvalitet är centrala delar av arbetet. Teamet består av erfarna och kunniga tekniker som arbetar strukturerat och med ett stort engagemang för sitt yrke.
Det är en arbetsmiljö där man kan hjälpa varandra i det dagliga arbetet och gemensamt säkerställer att leveranser håller hög standard.
Företaget arbetar också aktivt med trivsel genom gemensamma aktiviteter under året, såsom resor, event och leverantörsträffar.
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Självgående och ansvarstagande
Noggrann och kvalitetsmedveten
Serviceinriktad med god kundkontakt
Lösningsorienterad och tekniskt nyfiken
Tålmodig och strukturerad
Passa på och sök tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande och rollen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559545-6194) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9838339