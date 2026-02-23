Lärarvikarie - Aspebodaskolan
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Falun Visa alla grundskollärarjobb i Falun
2026-02-23
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Falun
Lärarvikarie åk 1 - Aspebodaskolan
Vi söker en engagerad och trygg lärare som vill vara med och göra verklig skillnad för våra yngsta elever. Är du lyhörd, pedagogiskt skicklig och trivs i rollen som klasslärare? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker nu en vikarie till årskurs 1 för resterande del av läsåret.
Aspebodaskolan är en skola med ca 139 elever, som är fördelade på sju klasser från förskoleklass till åk 6. Elevantalet är mellan 15-24 elever i vardera klass. Skolan ligger i en lantlig idyll mellan Falun och Borlänge - endast 1,5 mil från respektive stad. Vi har en fantastisk varierad skolgård och en mycket fin inomhusmiljö. På skolan arbetar lärare, fritidspedagoger och elevassistenter i ett nära samarbete i en positiv anda.
Vår uppgift som personal på skolan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar. Det innebär alla, de elever i behov av mera stöd i sin utveckling och de elever som behöver mera utmaning för att nå sitt bästa jag.
Du har nu chansen att få arbeta på en skola som präglas av trivsel bland såväl, elever, föräldrar och personal. Vi ser fram emot din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som vikarierande lärare förväntas du planera lektioner och följa upp elevernas utveckling, samarbeta med övriga pedagoger och personal samt sköta kontakten med vårdnadshavare. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Du ska vara legitimerad lärare.
• Du har en stark förmåga att planera och genomföra lektioner.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som person har du lätt att fatta självständiga beslut med elevernas bästa som tydlig utgångspunkt. Du är trygg i din profession och kan leda en elevgrupp med både struktur och värme.
Du samarbetar gärna och väl med dina kollegor och har ett öppet och respektfullt bemötande gentemot vårdnadshavare. Vidare ser vi att du är prestigelös, lyhörd och har ett stort tålamod - egenskaper som hjälper dig att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö.
Vi söker dig som trivs i lärarrollen och som aktivt bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har en genuin vilja att stödja elever i deras utveckling och att vara en stabil och engagerad vuxen i deras vardag.
Meriterande kvalifikationer
• Körkort och tillgång till egen bil, lokaltrafiken har begränsat med turer till skolan.
• Erfarenheter av tidigare arbete med elever med särskilda behov
Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat fram till och med 17/6-2026 på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Samuel Chapman samuel.chapman@falun.se 023-830 48 Jobbnummer
9756586