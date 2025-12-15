Lärare Urshultsskolan
2025-12-15
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Urshultsskolan söker behörig F-6 lärare med stort engagemang för elever i behov av särskilt stöd
Vill du arbeta i en trygg och engagerad skolmiljö där varje elev blir sedd och får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar? Då kan du vara den vi söker!
Urshultsskolan har 113 elever och tillhörande fritidshem. Vi är 21 personer som tillsammans skapar en trygg skola där eleverna blir nyfikna på att lära och utvecklas. Nu utökar Urshultsskolan med en lärartjänst och vi söker dig som har ett särskilt intresse och god kompetens i att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Du och en av dina kollegor undervisar en klass tillsammans genom tvålärarskap. Tjänsten innebär undervisning i en klass på lågstadiet men för att bibehålla relation och trygghet för eleverna önskar vi att du följer eleverna tills dem går ut årskurs 6. Du har ett nära samarbete med elevhälsa, specialpedagog och kollegor för att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö.
• Planera, genomföra och följa upp undervisning
• Anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar
• Arbeta förebyggande och främjande med särskilt stöd
• Samarbeta med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare
• Bidra till skolans utvecklingsarbete och temadagar
Vi söker dig som
• Är legitimerad lärare med behörighet för grundskolan F-6
• Har erfarenhet av, eller stort intresse för, arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Är trygg i din lärarroll och har ett lågaffektivt och inkluderande förhållningssätt
• Är strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad
• Har god samarbetsförmåga och ett varmt engagemang för elevers lärande och välmående
Vi erbjuder
• En liten och familjär skola med nära samarbete mellan kollegor
• Elever som möts med höga förväntningar och stort hjärta
• Stödjande kollegor och elevhälsa
• Möjlighet att göra verklig skillnad för elever som behöver det mest
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294338". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Urshultsskolan & Anpassad grundskola
Ida Karlsson Ida.karlsson2@tingsryd.se 0459-38609 Jobbnummer
9643832