Lärare till Tunaskolan åk 4-6
2025-12-29
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - lulea.se/anstallning
Tunaskolan F-9, belägen på området Tuna mitt emellan Mjölkudden och Notviken har ett av Luleås större upptagningsområden. Skolan har ht25 ca 580 grundskoleelever, ca 170 av dessa går även på vår fritidshemsverksamhet. Inne i Tunaskolan bedriver också anpassade grundskolan, med ca 120 elever, sin verksamhet vilket innebär att vi inom vår skola får möjligheter att samverka med varandra. Skolan är självförsörjande vad gäller lokaler vilket gör att vi slipper resor till andra skolor då eleverna ska ha de praktisktestetiska ämnena. Skolan har totalrenoverats under några år vilket innebär att klassrum och inventarier håller hög standard.
På området har vi vidare goda kontakter med andra aktörer så som Notvikens IK, Kyrkan samt Hyresgästföreningen. Skolan kan även nyttja Notvikens IKs hela idrottsanläggning som är anknuten till skolområdet genom en tunnel under Mjölkuddsvägen. Likaså finns närhet till Coop Norrbotten arena under vinterhalvåret. Tunaskolans centrala läge gör att skolans elever har lätt att nå evenemang som anordnas i centrum eller på universitetsområdet, något som också förvaltas väl av våra skickliga pedagoger. Trots sitt centrala läge har Tunaskolan även närheten till naturen och vattnet vilket i sin tur ger stora möjligheter till variation i undervisningen.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Vi är inne i en expansiv fas och behöver legitimerade lärare. Om du är legitimerad lärare så vill vi gärna ha in din ansökan. Vi söker just nu en lärare som är behörig grundskollärare, gärna med ämnen som SO/NO/Sv/Eng. Som lärare kommer du att undervisa elever i årskurs 4-6. Du kommer ingå i ett arbetslag med drygt 15 personer. I tjänsten ingår mentorskap.Kvalifikationer
Nu har du med lärarlegitimation rätt behörighet chansen att komma till Tunaskolan och göra skillnad med dina kunskaper och erfarenheter. Vi förutsätter du en intresserad, engagerad och kompetent lärare som vill vara med och utveckla Tunaskolan. Vi ser så klart att du har ett djupt liggande intresse att arbeta med elever och elevers lärande. Vidare förutsätter vi att du är duktig på att samarbeta med andra och att du delar med dig av de kunskaper och erfarenheter som du själv besitter. Vi vill att du är väl insatt i de styrdokument som reglerar skolan och att du agerar utifrån dessa i mötet med elever, vårdnadshavare och personal.
Tjänsten är på 100% och är inledningsvis ett vikariat, men med goda möjligheter till förlängning.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
