Eurenco söker en produktionsplanerare för sprängtillverkning!
Eurenco Bofors Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-08-05
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EURENCO Bofors AB i Karlskoga utvecklar och tillverkar krut och sprängämnen för både civil och militär
marknad. Bolagets kunder finns spridda i världen, med fokus på Europa och USA. Eurenco Bofors AB ingår i en världsomspännande koncern med huvudkontor i Frankrike. I Karlskoga är vi idag ca 470 medarbetare och totalt i koncernen är vi ca 1700 medarbetare. Bolaget är nu inne i en tillväxtfas och har en stark position på marknaden.
Läs mer på www.eurenco.com
Till vår Supply Chain-avdelning söker vi nu en Produktionsplanerare med inriktning mot vår sprängämnesproduktion. Du blir en del av ett team med elva medarbetare som arbetar inom logistik, planering, godsmottagning och godsavsändning. Rollen rapporterar till chefen för Supply Chain, som organisatoriskt är placerad i Karlskoga.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som Produktionsplanerare har du en varierad roll med många kontaktytor, främst internt inom verksamheten. Tillsammans med huvudplaneraren säkerställer du att produktions- och leveransplaner är samordnade och genomförbara. Du arbetar även aktivt med förbättrings- och utvecklingsarbete för att stärka och effektivisera planeringsfunktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Utföra produktionsplanering efter leveransplanering
Planera materialbehov så att inköp kan beställa rätt mängd och produkt
Ta fram ledtider och leveranstider i offertarbetet
Hålla koll och följa upp orsaker för leveransförseningar
Uppdatera produktionsstrukturer, operationstider och ledtider på tillverkningsartiklar
Administrera och avsluta produktionsordrar i affärssystemet
Medverka i utvecklingen och förbättringen av planeringsprocesser och arbetssätt
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och har en god förmåga att se helheten i komplexa flöden. Du är initiativtagande, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta med olika funktioner inom organisationen.
Du trivs i en dynamisk miljö med högt tempo där du behöver koordinera och planera ditt arbete i nära samarbete med produktion, inköp och övriga delar av Supply Chain.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom Supply Chain, logistik, planering eller annat relevant område, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Eftarenhet av tillverkning i processindustrin är meriterande. God systemvana, gärna kunskaper i SAP och erfarenhet av att arbeta med olika stödsystem. God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Eftersom Eurenco är en internationell koncern med kunder över hela världen är goda kunskaper i både svenska och engelska ett krav.
Kontaktinformation
Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta Lennart Gustafsson, Supply Chain Manager, på tfn 0586-244 474. Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Åsa Jakobsen Fahlin, HR Business Partner, på tfn 070-751 25 04.
Fackliga kontaktuppgifter: Susanne Sandvik, Akademikerföreningen, tfn 073-668 39 42 alt Magnus Ferm, Unionen, tfn 070-618 35 60.Så ansöker du
Ansökan till tjänsten sker via vårt rekryteringssystem Varbi.
Sista ansökningsdag är 2026-08-27, vi arbetar löpande med rekryteringen så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eurenco Bofors AB lyder under lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) vilket kan innebära att vi behöver utföra lämplighetsprövning via MCF (myndighet för civilt försvar). Krav på svenskt medborgarskap kan också förekomma.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurenco Bofors Aktiebolag
(org.nr 556267-9372), http://eurenco.varbi.com
Björkborns Industriområde (visa karta
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691 33 KARLSKOGA Arbetsplats
Eurenco Bofors AB Jobbnummer
10023524