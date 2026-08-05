Kopper skolan söker Lärare i fritidshem/Pedagog i fritidshem
Stenungsunds kommun / Förskollärarjobb / Stenungsund Visa alla förskollärarjobb i Stenungsund
2026-08-05
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra kommunala samarbeten.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
Kopperskolan ligger lugnt och naturskönt nära centrum och idrottsanläggningar. Här finns runt 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. Kopperskolan strävar efter en god värdegrund, med glädje och engagemang, vilket är en förutsättning för ett positivt lärande. Tillsammans arbetar vi för att skapa en god gemenskap i klasser och arbetslag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem är din huvudsakliga arbetsuppgift att planera och genomföra verksamhet på fritidshemmet. Planering, genomförande och utvärdering utgår från målen i vår gemensamma läroplan, Lgr-22 och Värdegrundsarbetet genomsyrar verksamheten både i skola och fritidshem. Under skoltid arbetar du tillsammans med lärare utifrån ert gemensamma arbetsområde.
Som lärare i fritidshem hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling, samt där vi tillsammans strävar efter att utvecklas och nå de uppsatta målen.
Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Att arbeta som lärare i fritidshem handlar om att ständigt utvecklas och utveckla verksamheten utifrån de elever vi möter. Du ska ha en god pedagogisk kompetens samt vara väl förtrogen med grundskolans och fritidshemmets styrdokument.
Som pedagog i fritidshem genomför du undervisning i fritidshem utifrån den planering du varit delaktig i att ta fram, i enlighet med våra styrdokument. Du bidrar till systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem.
Du medverkar i arbetslaget utifrån din roll som pedagog i fritidshem. Du är aktiv i att informera och föra dialog med elevers vårdnadshavare. Handledning av elever i APL kan ingå.
Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Att arbeta som pedagog i fritidshem handlar om att ständigt utvecklas och utveckla verksamheten utifrån de elever vi möter.Kvalifikationer
För att du ska vara den person som vi söker så krävs det att du har en positiv, flexibel och lösningsfokuserad grundsyn. Du är trygg i dig själv med god självinsikt, är en lagspelare, men har också förmåga att arbeta självständigt när uppdraget så kräver. Du ska tycka att det är roligt att planera och skapa aktiviteter för och tillsammans med elever.
Vi söker dig med utbildning för uppdraget och legitimation för undervisning på fritidshemmet. Som lärare i fritidshem är du en stark pedagogisk ledare och du brinner för utveckling av undervisning i fritidshem. Som pedagog i fritidshem har du en pedagogisk utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du kan till exempel inneha en barnskötarutbildning, elevassistentutbildning, fritidsledarutbildning eller annan pedagogisk utbildning, till exempel hälsopedagog, socialpedagog eller liknande.
För denna roll är du en närvarande med tydlighet i kommunikation, mål och resultat. Du har egenskaper som innefattar både struktur och kreativitet och att du är tydlig gentemot elever, föräldrar och kollegor. Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll.
Det viktigt att du är engagerad och vill vara en del av elevens utveckling och lärande. Du har ett positivt förhållningssätt och bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ska vara en trygg vuxenförebild med förmåga att skapa lugn i verksamheten och möta alla våra elever. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt, detta och lärarlegitimation ska tas med redan till första intervjun.
Vi erbjuder:
Ett gemensamt, självständigt och stimulerande arbete under ansvar.
Arbetslagets styrka i samverkan och samarbete kring våra gemensamma elever.
Gemensam kompetensutveckling både lokalt och kommungemensamt.
En hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
Rektor
Viktoria Lygnholm viktoria.lygnholm@stenungsund.se +46303732534 Jobbnummer
10023517