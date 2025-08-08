Lärare till RSU Järva
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss!
Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare.
Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.Publiceringsdatum2025-08-08Beskrivning
RSU står för Regional Särskild undervisningsgrupp och vänder sig till elever som behöver en högre lärartäthet, och mindre undervisningsgrupper.
RSU -Järva består idag av tre olika grupper. Södra och Norra som har inriktningen 1-6. Sedan finns det en grupp som heter Järva 7-9 för de äldre eleverna. I dagsläget består grupperna av 8-10 elever från olika skolor och med ca 5 personal per grupp med olika kompetenser.
Eleverna som går i en RSU-grupp (regional särskild undervisningsgrupp) är placerade där av sin hemskola under en begränsad tid.
Vi söker nu en medarbetare till 7-9 gruppen som har sin verksamhet i lokaler i närheten av Akalla grundskola.
Din roll
Vi söker en legitimerad lärare med legitimation att undervisa i engelska och matematik främst i årskurserna 7-9. Vi önskar även att man har behörighet och legitimation i så många ämnen som möjligt och då gärna i svenska/sva.
Förutom undervisning av eleverna så ingår det i uppdraget att stötta eleverna under hela skoldagen och även vara mentor. Det innebär bl a att man även är med på andra lärares lektioner, deltar i elevernas aktiviteter på rasterna. Detta för att tillsammans med övriga pedagoger skapa så bra möjligheter för elevernas lärande och utveckling både akademiskt och socialt.
Samarbetet inom arbetsgruppen är viktig och att man har lätt för att tänka om och vara flexibel. Det är viktigt att man är öppen för att prova nya sätt att undervisa och arbeta för att kunna möta elevernas behov.
En förutsättning för att lyckas är att skapa bra relationer med elever och deras vårdnadshavare.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad lärare med lärarlegitimation med behörighet i engelska och matematik för årskurs 7-9.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande
Behörighet i flera ämnen mot de aktuella årskurserna.
Tidigare arbete inom LSU, CSU, RSU eller motsvarande verksamhet.
Arbetat i socioekonomiskt svaga områden.
Övriga kompetenser
Du är en trygg ledare i klassrummet och har erfarenhet av att möta barns olika behov.
Du har lätt för att skapa relationer till elever och ser det som ett verktyg för dig att lyckas i ditt arbete.
Du har en positiv elevsyn och tror på att alla barn vill lyckas med rätt förutsättningar.
Du är lyhörd och flexibel och har lätt för att samarbeta med övrig personal.
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer till vårdnadshavare och andra externa aktörer
Du är van att dokumentera elevernas utveckling och har en god kommunikation i såväl tal som skrift.
Du har en god digital kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbete med den specifika elevgrupp som ingår i RSU.Övrig information
Vi vill att du bifogar ett aktuellt utdrag från Lärar- och förskollärarregistret till din ansökan där dina behörigheter bekräftas.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss att bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Välkommen med din ansökan till oss!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Akalla Grundskola Kontakt
Johan Michaelson 08-50845102 Jobbnummer
9450532