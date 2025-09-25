Lärare till olika skolformer
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2025-09-25
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Flen
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds "lön varje fredag", gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
Registrera en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
eller besök vår hemsida för mer information om hur vi arbetar och vad vi erbjuder www.clockworkpersonal.se/skolbemanningochrekryteringArbetsuppgifter
Hos oss kan du som är lärare eller förskollärare få hjälp att hitta nästa steg i din karriär - oavsett om du söker ett kortare uppdrag, vill prova på konsultrollen eller är nyfiken på en tillsvidareanställning på någon av våra samarbetsskolor.
Vi matchar ditt intresse och din kompetens med de behov som finns i skolorna, och många gånger har vi uppdrag och tjänster som inte annonseras ut offentligt. Genom att registrera dig hos oss ökar du därför dina chanser att hitta rätt jobb på rätt skola.
Just nu söker vi engagerade lärare samt förskollärare inför höstens kommande rekryteringar i länet.Profil
Vi välkomnar både dig som är nyexaminerad och dig som har flera års erfarenhet. Viktigast är att du har lärar- eller förskollärarlegitimation och vill bidra till att ge elever och barn de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.
Vi tror att du är en positiv och lösningsorienterad person som gillar att samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö. Har du fler behörigheter eller särskilda erfarenheter är det meriterande och kan öppna upp ännu fler möjligheter för dig.Så ansöker du
I denna process söker vi endast legitimerade lärare och förskollärare.
Ansök idag, vi ser fram emot att lära känna dig, www.clockworkpeople.se
Vid frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Följ oss:www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanningwww.facebook.com/skolbemanning
Få förslag på tjänster som passar dig i hela Sverige.www.pedagogjobb.nu Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15604". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Elin Sanfridsson elin.sanfridsson@clwork.se Jobbnummer
9526088