Lärare till Mariehällsskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Mariehällsskolan öppnades 2014 i det nybyggda området Annedal i Bromma.
Skolan är idag en treparallellig skola med ca. 550 elever i åk F-6. På Mariehällsskolan arbetar personal som är engagerade och drivna med ett genuint fokus på elevernas lärande.
Nu söker dig som vill vara delaktig i att tillsammans med kollegorna fortsätta utveckla vår fina skola.
Här kan du läsa mer om oss: Mariehällsskolan, F-6 - Stockholms stad
Din roll
Vi söker nu en erfaren lärare som huvudsakligen kommer att undervisa i vårt studiestöd tillsammans med specialpedagog och speciallärare. Studiestödet är en anpassad lärmiljö där elever med åtgärdsprogram, problematisk skolfrånvaro eller i behov av kortare intensivinsatser undervisas under del av sin skoldag. Du kommer även att ansvara för ämnesundervisningen i svenska i en klass på mellanstadiet och undervisa i vår läxhjälp efter skoltid.
Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering, enskilt samt tillsammans med lärare och elevhälsoteamets kompetenser.
Den här rollen ställer höga krav på relationell förmåga, bemötande, flexibilitet, samarbete samt tydlig kommunikation med kollegor och vårdnadshavare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi vill att du:
är legitimerad lärare i svenska och matematik åk 1-6 samt i antingen engelska och SO-ämnena eller NO/TK i åk 3-6.
har minst 5 års aktuell erfarenhet av undervisning i för tjänsten aktuella årkurser och ämnen
har erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd med NFP-diagnoser och/eller har läst akademiska kurser i specialpedagogik
har erfarenhet av digitala arbetssätt som assisterande teknik för elever med behov av anpassningar
har kunskaper i svenska i tal och skrift på professionell nivå
Vi söker dig som tror på alla elevers förmåga att lära och utvecklas. Du har höga och positiva förväntningar på eleverna, en god pedagogisk insikt, är tydlig och skapar goda relationer med eleverna med utgångspunkt i undervisningen.
Vi vill också att du:
har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner och med utgångspunkt i vetenskaplig grund
tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och utvecklande lärandemiljö skapas
gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra
planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din undervisning såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt
är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare
värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor
Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
en utvecklingsorienterad arbetsplats där vi systematiskt arbetar med förbättringar och kvalitet
friskvårdsbidrag
ändamålsenliga och moderna lokaler
Är du den vi söker? Då är du välkommen att snarast skicka in din ansökan. Vi läser ansökningar och kan börja intervjua redan under ansökningstiden.
Vi vill att du i ansökan bifogar din lärarlegitimation där dina behörigheter framgår.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Mariehällsskolan Kontakt
Johanna Stjernlöf johanna.stjernlof@edu.stockholm.se 850832772 Jobbnummer
9821107