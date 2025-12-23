Lärare till Lärcentrum Hällby
Kriminalvården, sektionen för vuxenutbildning / Gymnasielärarjobb / Eskilstuna Visa alla gymnasielärarjobb i Eskilstuna
2025-12-23
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, sektionen för vuxenutbildning i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Sala
, Södertälje
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Lärcentrum är en nationell organisation där sektionen för Vuxenutbildning bedriver utbildning för Kriminalvårdens klienter. Vid varje anstalt i landet och vissa häkten finns ett eller flera lärcentrum där lärare undervisar på grundläggande och gymnasial nivå, motsvarande kommunal Vuxenutbildning, liksom utbildning i svenska för invandrare. Vuxenutbildningen är nationellt sammanhållen och organiserad för att studierna ska fungera oavsett vilket verksamhetsställe en klient kommer till och även om hen förflyttas under studierna.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Klienter som har behov av utbildning kan söka eller anvisas att söka till vuxenutbildningen. Undervisningen är individbaserad och sker på Lärcentrum. Som lärare inom Kriminalvården arbetar du i tre funktioner. Du undervisar dina studerande på anstalten Hällby i lärcentrums lokaler och du kommer även att stötta studerande i rollen som pedagogisk handledare för dem som har sin ämneslärare på distans i myndigheten. Förutom det undervisar du även studerande på distans som studerar på andra anstalter. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare och andra kollegor över hela landet. Allt arbete sker på anstaltenKvalifikationer
I din roll som lärare är du en skicklig pedagog med vilja och förmåga att motivera, entusiasmera och leda studerande att nå sina mål. Du är tydlig och engagerad i ditt arbete och har god förmåga att skapa struktur och systematik. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom att du kan arbeta självständigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* En gymnasielärarexamen och legitimation med ämnesbehörighet i ett eller flera av följande ämnen: Matematik, Naturkunskap, Företagsekonomi, Svenska som andra språk
* God datorkunskap och vana att arbeta med digitala stödsystem
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att undervisa inom vuxenutbildning/Komvux
* Erfarenhet av distansundervisning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Kontakt
Rektor Region Mitt Öst
Joachim Cederholm 011-496 31 83 Jobbnummer
9661929