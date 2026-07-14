Lärare till lågstadiet - Grillbyskolan
Enköpings kommun, Grundskolor / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-07-14
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Grillbyskolan är en F-6 skola med omkring 180 elever och cirka 25 medarbetare. Vi finns i samhället Grillby, 16 kilometer från Enköping med goda pendlingsmöjligheter från Stockholm, Uppsala och Västerås. Verksamheten bedrivs i en fin miljö med närhet till naturen.
Våra medarbetare är välutbildade och tar del av varandras kompetenser genom samarbete i lärlag. Då vi är en mindre skola har vi ett utvecklande kollegialt utbyte med gemensamma träffar varje vecka och vi fortbildar oss gemensamt. Vår styrka är att vi är flexibla och ser positivt på förändringar. Vi har en samsyn kring att söka svar på elevers svårigheter i lärmiljö och undervisningssituationer och inte hos eleven själv.
Vi följer kontinuerligt och strukturerat upp elevernas lärande under läsåret. Vi äger och tar ansvar för våra resultat. Grillbyskolan ger eleverna möjlighet att tidigt arbeta med olika digitala verktyg.
Vi strävar efter att elever, personal och vårdnadshavare ska känna en stor trygghet och trivsel hos oss. Eftersom skolan inte är så stor skapas en miljö där alla känner alla.
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
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1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och skicklig lärare till vårt lärarteam för årskurs 2-3. På vår lilla skola är närhet, samarbete och goda relationer en självklar del av vardagen. Här blir varje elev sedd och varje medarbetare gör verklig skillnad. Årskurs 2-3 består av tre undervisningsgrupper där lärarna arbetar tätt tillsammans, delar ansvar och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Hos oss är den lilla skolan en styrka. Vi erbjuder en nära och trygg lärmiljö där relationer står i centrum. Det korta avståndet mellan elever, vårdnadshavare och personal skapar goda förutsättningar för samarbete, delaktighet och snabba beslut. Här finns möjlighet att påverka verksamheten och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Vi söker dig som är en tydlig och trygg ledare. Du skapar struktur, arbetsro och en inspirerande undervisning där höga förväntningar kombineras med ett varmt och inkluderande förhållningssätt. Ditt ledarskap märks inte bara i klassrummet utan också i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är en god förebild och bidrar aktivt till en positiv skolkultur där ansvar, respekt och samarbete genomsyrar vardagen.
Vi erbjuder:
• En liten skola med nära relationer och god gemenskap.
• Engagerade kollegor som stöttar och utvecklas tillsammans.
• Möjlighet att påverka skolans utveckling och göra skillnad på riktigt.
• Ett nära lärlag där vi stöttar varandra i både möjligheter och utmaningar, med fokus på elevernas utveckling och en hållbar arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker legitimerad och engagerad lärare med behörighet att undervisa i lågstadiet.
Det syns tydligt i ditt arbete att du har fokus på målen och att ditt arbete bygger på analys av resultat. Du har en stor kunskap om hur människor tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar och kan anpassa din undervisning utifrån det.
Du är en tydlig ledare som har förmåga att skapa goda relationer. Du är bra på att samarbeta med både kollegor och vårdnadshavare. Du har ett positivt förhållningssätt och ser möjligheter i stället för hinder.
Förutom behörighet kommer stor vikt att läggas på personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Tillträde efter överenskommelse under augusti-november.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Alla medarbetare där kontakt med barn förekommer inom barn- och utbildningsförvaltningen samt ledande befattningar behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter" https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun, Grundskolor Kontakt
Rektor
Maria Lindberg maria.lindberg.a@enkoping.se Jobbnummer
10002447