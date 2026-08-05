Lärare till Försäljnings- och serviceprogrammet
Jämtlands Gymnasieförbund / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Östersund Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Östersund
2026-08-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jämtlands Gymnasieförbund i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner – Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Wargentin är norra Sveriges största gymnasieskola. Skolan är belägen mitt i centrala Östersund, lokalerna är ljusa och fräscha och har myllrande elevsociala ytor och moderna klass- och arbetsrum. På Jämtlands Gymnasium Wargentin samarbetar vi inom och mellan våra arbetslag och det finns stora möjligheter till kollegialt lärande.
Välkommen att söka jobb hos oss – Tillsammans skapar vi det bästa lärandet!Publiceringsdatum2026-08-05Beskrivning
Försäljnings- och serviceprogrammet är ett program som växer och vi söker nu i första hand en utbildad yrkeslärare med inriktning Försäljning och service.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du ansvarar för ett antal elever på arbetsplatsförlagt lärande, undervisning i andra yrkesämnen som hör programmet till. Samarbete med elevhälsoteam, samarbete med branschen. I tjänsten kan också mentorskap tillsammans med kollega ingå. Detta innebär att du som lärare har en övergripande inblick i dina mentorselevers kunskapsutveckling.
Vem är du?
Meriterande är att du är utbildad yrkeslärare inom föräljning och service. I andra hand utbildad lärare med yrkeserfarenhet från branschen och i tredje hand person med pedagogisk kompetens, ledarskapskompetens, samt organisation- och strukturförmåga.
Du har ett driv att samarbeta med kollegor som har kunskap och yrkeserfarenhet inom handelsbranschen eller inom information och kommunikation och har en vana att leda grupper i att lära ut om Office 365, om kommunikation, samt kunskap om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö som du sedan ska lära ut och undervisa om.
Om du är intresserad av att utbilda dig till yrkeslärare, eller är mitt uppe i utbildningen är du också mycket intressant för oss
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en trivsam, modern och dynamisk arbetsplats. Du får en roll i ett arbetslag som ställer upp för varandra och uppmuntrar till kollegialt lärande.
Precis som alla våra anställda har du tillgång till en mängd olika personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Möt våra medarbetare
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.
Möt våra medarbetare!
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636), http://www.jgy.se
Rådhusgatan 19 (visa karta
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Jämtlands Gymnasium Wargentin Kontakt
Maria Svahn, Sveriges Lärare maria.svahn@jgy.se Jobbnummer
10023686