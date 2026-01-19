Lärare till Byggprogrammet - inriktning målare 50%
Movant AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Lund Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Lund
2026-01-19
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movant AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Halmstad
, Varberg
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Movant AB är vuxenutbildningsföretaget som i nära samarbete med branscher och näringsliv utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. Movant har sedan starten nischat sig inom yrkesutbildningar, och genom det skapat ett stort nätverk av företag som hjälper oss att skapa närmsta vägen ut till jobb. Skolorna finns från Malmö i söder till Haparanda i norr. Movant utvecklar även utbildningsmaterial och digitala utbildningskoncept riktade mot företag och branscher.
Movant är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.
Lärare till Byggprogrammet - Inriktning målare 50%
Vi söker en engagerad och kunnig lärare till Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning målare på 50%, med goda möjligheter till en utökad tjänst. Som lärare hos oss får du en viktig roll i att utbilda framtidens murare.
Du kommer att undervisa elever i både teori och praktik i muraryrket samt arbeta nära med andra lärare på byggprogrammet. Vi ser därför gärna att du har en bred byggkompetens och är beredd att stötta i bygghallen vid behov och är flexibel, samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team.
Som lärare uppträder du på ett sätt som gör att du blir en förebild för deltagarna, delar med dig av din yrkeskunskap, både teoretiskt och praktiskt.
Movant AB arbetar med praktiska yrkesutbildningar för vuxna, kompetensutveckling och arbetsmarknadsuppdrag. På uppdrag åt flera olika kommuner bedriver vi praktiska yrkesutbildningar för vuxna.
Formell kompetens:
Vi söker dig som har pedagogisk erfarenhet och arbetar eller har arbetat som målare och innehar yrkesbevis. Du trivs med att arbeta i grupp och det är viktigt att du har förmåga och vilja att utveckla människor genom att dela med dig av dina yrkeskunskaper. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att utbilda eller att leda arbete och har goda kunskaper inom inriktningen, teoretiskt och praktiskt. I arbetet ingår det också att anskaffa APL-platser till eleverna och ha uppföljning med våra samarbetsföretag.
Lärarexamen är önskvärd och undervisningserfarenhet/yrkesbevis är meriterande.
Din personlighet kännetecknas av en god samarbetsförmåga och en flexibilitet. Du har en förmåga att skapa goda relationer med alla du möter i ditt arbete. Som utbildare ger du deltagarna en stark tro på sin förmåga för att tillsammans nå individuella och gemensamma mål. Du verkar för ett lärande och innovativt klimat och är noga med att ge deltagarna återkoppling på deras resultat. Kvalitet är ett viktigt ledord för dig.
B körkort fordras
Tillträdesdag: Omgående
Placeringsort: Lund
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning 6 månader
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Jens EkmnanJens.ekman@movant.se
Tfn. 0722 064202
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Om anställningenPubliceringsdatum2026-01-19Ersättning
Enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i kommunen Lund i Skåne län.
Arbetsgivaren
Movant ABAdress
Movant AB
Box 213
11251 Stockholm Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Movant AB
(org.nr 556526-5005) Arbetsplats
Movant Jobbnummer
9691848