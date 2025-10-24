Lärare till Ängsskolan
2025-10-24
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Vi är i behov av en medarbetare till vårt team på Ängsskolan.
Vi söker en lärare för åk 4-9. Du som söker har behörighet i Matematik, NO och teknik.
Du som söker har ett genuint intresse av att arbeta tillsammans med elever som på olika sätt har stora utmaningar i skolan. Målgrupp är elever som har omfattande behov av anpassningar och stöd i skolsituationen.
Pedagogerna på Ängsskolan ansvarar för att genomföra och planera undervisning för elever i åk 4-9. Arbetet på Ängsskolan sker i nära samarbete mellan rektor och Elevhälsoenhetens olika professioner. Tillsammans skapar vi en högkvalitativ skola med fokus på tillgängligt lärande, kunskapsutveckling och social utveckling. I pedagogernas uppdrag ingår även att i samverkan med elev, vårdnadshavare och Elevhälsoenhetens professioner dokumentera, följa upp och utvärdera de anpassningar och stödresurser som eleven har behov av.
Kontinuerlig handledning och viss utbildning ingår i tjänsten. KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Lärarexamen inklusive lärarlegitimation
Kunskaper:
Goda kunskaper om aktuella styrdokument och lagstiftning
Behärska det svenska språket i både tal och skrift
Goda datorkunskaper och mycket god dokumentationsvana
Färdigheter:
Mycket god pedagogisk insikt vad gäller elever med särskilda behov
Kunskap om utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar
Ledarskapsförmåga
Mycket god samarbetsförmåga
Att kunna ta emot handledning och följa och upprätthålla uppgjorda strukturer
Egenskaper, attityder och personliga förmågor:
Lågaffektivt förhållningssätt
Engagerad
Lösningsfokuserad
Kommunikativ
Tydlig
Strukturerad
Kreativ
Flexibel
Annat:
Praktisk erfarenhet av arbete med elever med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och arbete med tydliggörande pedagogik
Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet.
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/209". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Kontakt
Monica Gunnars-Jareholm, rektor 0250-26467 Jobbnummer
9572046