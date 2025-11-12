Lärare till åk 4-6 till Boskataskolan
2025-11-12
Om arbetsplatsen
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Boskataskolan är en F-6-skola med 280 elever och ett fritidshem med ca 170 elever, belägen på Björkskatan. På skolan råder gott lärandeklimat och hög andel behöriga lärare. Vår vision är att skolans klimat ska präglas av glädje och gemenskap. Vi bygger tillitsfulla relationer och ger eleverna förutsättningar för en lyckad skolgång där de vill och kan utvecklas - vi främjar en kultur där det är coolt att vara snäll och att plugga!

Dina arbetsuppgifter
På grund av lärares studieledighet söker vi nu lärare till mellanstadiet. Vi söker dig som tillsammans med lärarkollegiet i åk 4-6, skolans elevhälsa och rektor vill vara med och säkerställa undervisningskvalitén samt utveckla vår skola. Du arbetar nära befintliga lärare i de årskursvisa arbetslagen, såväl som i ett tvålärarsystem som med elever i mindre grupper. Ni samverkar och fördelar arbetsuppgifter för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att våra elevers lärande, trivsel och trygghet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i matematik, svenska, engelska och andra teoretiska ämnen upp till åk 6. Det är även meriterande om du är behörig att undervisa i idrott och hälsa. Du är insatt i skollagen och de styrdokument som reglerar skolan och agerar utifrån dessa i möten med elever, vårdnadshavare och personal.
Vi söker dig som har god förmåga och vilja att sätta dig in i elevers olika behov i undervisningssituationer och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är en god ledare, arbetar strukturerat och anpassar dina uppgifter utifrån verksamhetens behov. Du är trygg, har ett analytiskt förhållningssätt och positiv elevsyn. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Vi värdesätter vår samarbetskultur där kommunikation, flexibilitet och intresse för samarbete är ledande.
Tillträde: 260107
Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.Övrig information
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
