Lärare språk åk 7-9
2025-10-16
Vill Du göra skillnad på riktigt? Nästegårdsskolan 7-9 behöver, med hjälp av förstärkning på språksidan, under läsåret 25-26 stärka vår kapacitet att stötta eleverna i deras utveckling mot målen.
Om du har utbildning inom språk och har ett särskilt intresse av specialpedagogik, ja, då är det här något för dig! Vi behöver stötta våra elever mer i både klass, enskilt och i vår mindre undervisningsgrupp och därför är arbetsuppgifterna helt enkelt där behovet finns.
Vi vill arbeta tillsammans med lärare som är nyfikna, drivna, har en positiv elevsyn, är skickliga pedagoger som har ett genuint intresse av att stötta eleverna i deras utveckling mot uppsatta mål och som är medvetna om att helhetsbilden kring eleverna är avgörande för elevernas och skolans framgång.
Tillträde för tjänsten enligt överenskommelse. Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande så sök gärna redan idag och senast 30 oktober.
Är du intresserad av att arbeta på en skola som ser det stora i det lilla? Då läser du rätt platsannons! På Nästegårdsskolan har vi förmånen att få följa eleverna från förskoleklass och hela vägen upp till och med årskurs 9. Nästegårdsskolan 7-9 delar anläggning med Nästegårdsskolan f-6 och är lokaliserad i Kvänum i Vara kommun. Här finns närheten till det lilla samhället, bibliotek och bad. På Nästegårdsskolan 7-9 går 172 elever och vi är i dagsläget 23 personer som tillsammans med elevhälsan arbetar med elevernas bästa i fokus.
Med två-tre klasser per årskurs på högstadiet blir alla elever sedda och vi kan ge dem goda förutsättningar och möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Hos oss arbetar vi i arbetslag, med mycket hög andel behöriga lärare, kring elevernas utveckling och skolutveckling. Vi har lärare som är engagerade, vågar och verkligen vill!
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under läsåret 25-26.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
