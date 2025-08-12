Lärare Musik Kristinebergsskolan
2025-08-12
Stockholms Stad, Grundskoleavdelningen, Kristinebergsskolan
Kristinebergsskolan är en av Kungsholmens kommunala grundskolor med ca 630 elever i årskurs F-6. Skolan är vackert beläget vid Kristinebergs tunnelbanestation i området runt Kristinebergsslott från 1800-talet.
Vi har engagerad och ambitiös personal som utvecklar vår verksamhet med goda resultat.
I såväl vårt pedagogiska arbete som i vår organisation inspireras vi av Reggio Emilia utifrån vår vision att vara den "bästa skolan för varje elev", arbeta för hållbarhet utifrån de globala målen samt göra eleverna delaktiga i sitt lärande över hela skoldagen.
I Kristinebergsskolan natursköna omgivning har vi tillgång till Äppelparken och andra grönområden som används i den dagliga verksamheten och lockar till lek och rörelse.
Vi har lokaler som inbjuder till lustfyllt lärande och är anpassade både för fritids- och skolverksamheten. Vi har ett eget tillagningskök som serverar mycket god och varierad mat av ekologiska råvaror. Hoppas att du vill vara med oss att utveckla vår skola.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din rollDina arbetsuppgifter
• Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning som lärare i musik åk 3-6.
• Du är en skicklig lärare som kan motivera och inspirera dina elever i ämnet.
• Du driver traditionsarbetet på skolan utifrån din roll som musiklärare
• Du är engagerad och lyhörd i ditt ledarskap och har ett formativt förhållningssätt i klassrummet och elevernas bästa i fokus.
• Du har höga förväntningar på eleverna samt har metoder och strategier som säkerställer alla barns lärande i klassrummet.
• Du är van att arbeta självständigt men utvecklas och lär nytt tillsammans med dina kollegor.
• Du har en naturlig roll utifrån ämnet att leda och driva arbetet med skolans samlingar och traditioner tillsammans med skolans personal
• Med god struktur planerar och organiserar du ditt arbete och är duktig på att både skapa och underhålla goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning.
• Du tillhör ett arbetslag som består av grundskolelärare, grundlärare mot fritidshem/fritidspedagoger och barnskötare.
• Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer.
Din kompetens och erfarenhetKvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad musiklärare och har erfarenhet av att undervisa elever i musik åk 3-6 samt har kunskap och erfarenhet av elever med NPF och läs- och skrivsvårigheter.
• är kommunikativ och för står vikten av god kommunikation med kollegor, elever, vårdnadshavare och skolledning.
• är lugn, trygg och möter elever lågaffektivt.
• är flexibel och tar egna initiativ för att skapa bästa förutsättningar för lärande för eleven.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du är strukturerad, driftig, självständig i ditt arbete och trivs i nära samarbete med andra. Genom ditt goda omdöme, utåtriktade och sociala sätt har du lätt att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor, vårdnadshavare och skolledning. I samarbetet med andra delar du med dig och tar del andras kunskap.
Du leder elevers lärande och våra gemensamma sångsamlingar, högtider och avslutningar på ett positivt och lyhört sätt.
Utbildning och kompetens inom IT och pedagogiska verktyg är meriterande.
Med Stockholms Stad som arbetsgivare gör skickliga pedagoger skillnad på riktigt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
