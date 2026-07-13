Lärare mot fritidshem till Gubbängsskolan
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2026-07-13
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Gubbängsskolan är en F–9-skola med cirka 710 elever, belägen mellan Gubbängens radhusområde och Gubbängsfältet. Skolan präglas av tradition, kontinuitet och en stark gemenskap där trygghet, nyfikenhet och lust att lära står i centrum. Vi har horisontella arbetslag, en hög andel utbildade lärare i fritidshem och ett välutvecklat samarbete mellan skola och fritids.
Fritidshemmets verksamhet har särskilt fokus på språkstärkande aktiviteter, rörelse, organiserad lek och socialt samspel och är en viktig del av elevernas hela skoldag. Undervisningen bygger på samverkan i arbetslaget och planeras utifrån elevernas olika behov och en helhetssyn på lärande och utveckling. Skolan har nyligen avslutat ett treårigt deltagande i IFOU‐programmet Fritidshemmets bidrag till elevernas måluppfyllelse, vilket har stärkt vår gemensamma förståelse för fritidshemmets roll i elevernas lärande och bidrar till vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Din roll
Som lärare i fritidshem på Gubbängsskolan arbetar du på lågstadiet med ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av fritidshemmets undervisning i enlighet med Lgr22 och skolans mål. Du har en helhetssyn på elevernas skoldag och bidrar aktivt till deras sociala utveckling, trygghet och lärande under hela dagen.
På Gubbängsskolan prioriterar vi bland annat undervisning i halvklass, vilket innebär att du kan komma att ansvarar för att bedriva halvklassundervisning under skoldagen med utgångspunkt i fritidshemmets uppdrag och läroplanens kapitel för fritidshem. Du kommer även att undervisa i musik. Fritidshemmets undervisning har särskilt fokus på språkstärkande aktiviteter, socialt samspel, rörelse och organiserad lek.
Du samverkar nära med klasslärare, övrig fritidspersonal, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att skapa goda förutsättningar för varje elev. I uppdraget ingår även att:
stimulera elevernas sociala utveckling och ansvarstagande delta i planering och genomförande av verksamhet på fritids, raster och lov bidra till extra anpassningar samt samverka med elevhälsan vid behov föra dialog med vårdnadshavare och medverka i utvecklingssamtal kopplade till elevens sociala utveckling delta i dokumentation, uppföljning och skolans systematiska kvalitetsarbete
Du förväntas också vara en aktiv del i det kollegiala utvecklingsarbetet och bidra till att vidareutveckla fritidshemmets verksamhet på Gubbängsskolan, i linje med skolans gemensamma vision och arbetssätt.
Din kompetens och erfarenhet
Utbildad lärare i fritidshem God kännedom om fritidshemmets uppdrag utifrån gällande lagar och styrdokument Ett starkt engagemang för fritidshemmets pedagogiska uppdrag Ansvarstagande och professionell i ditt arbete med elevernas lärande och utveckling Flexibel, dynamisk och lösningsorienterad i ditt arbetssätt Trivs med att arbeta i team men är även självständig i planering och genomförande God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i både tal och skrift Omvärldsorienterad och insatt i forskning och utveckling inom skola och fritidshem Stor vikt läggs vid personlig lämplighet Meriterande med behörighet att undervisa i ämnet musik
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Besök gärna https://pedagog.stockholm/
för mer information om hur det är att vara lärare i Stockholm stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Gubbängsvägen 63 (visa karta
)
122 44 ENSKEDE Arbetsplats
Stockholms stad, Gubbängsskolan Jobbnummer
10001838