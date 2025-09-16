Lärare militärengelska
2025-09-16
Lärare militärengelska
Markstridsskolan (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsskolan skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Din arbetsplats är av internationell toppklass när det kommer till stridsträningsanläggningar.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för utbildning. Har du det så är detta den perfekta befattningen för dig, du får på ett påtagligt sätt göra Försvarsmakten bättre samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor.
Som lärare är du en del av utbildningsavdelningen och stödjer främst utbidlningen av yrkesofficerare och reservofficerare. På utbildningsavdelnigen har vi samlat alla de spetskompetenser som behövs för Markstridskolans programbundna utbildning och yrkes- och befattningskurs (YBK). Utbildningsavdelningen är idag ca 15 medarbetare, var och en med sitt kompetensområde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för utbildning, (planering, genomförande och utvärdering) av officerare i militärengelska
• Integera militärengelska i övrig utbidlning, vilket innefattar såväl lektionsalsmiljö som fältmässiga förhållanden
• Ansvara för utvecking av ämnet militärengelska inom markstridskolan, samt i samverkan med aktörer inom Försvarsmakten, Försvarshögskolan, m.fl.
• Stödja Markstriksskolans huvudprocess med sakkompetens inom fackområdetPubliceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
• Akademisk examen med engelska som huvudämne, motsvarande minst kandidatexamen
• Praktisk erfarenhet av att utbilda i engelska
• Erfarenhet av att planera och genomföra utbildning tillsammans med andra lärare och att arbeta i team
• Körkort för personbil är ett krav (B-körkort, manuell)Dina personliga egenskaper
Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt, men kan snabbt växla för att ingå i en arbetsgrupp. Du är driven och har en positiv människosyn, gillar utmaningar och har hög servicekänsla. Du är också engagerad, kommunikativ och stimuleras av att arbeta i en föränderlig miljö. Du tycker om att ta ansvar, är tydlig, är flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya försutsättningar. Vi förväntar oss hög personlig integritet och förmåga att skapa goda relationer där förtroende och tillit är ledorden. En av dina styrkor att att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vi personlig lämplighet.
Meriterande
• Övriga språkstudier/kuskaper
• Utbildning av vuxna
• Erfarenhet att arbeta med datastödd utbidlning/distansutbidlning
• Kännedom om militär organisation
Övrigt
Anställningsform tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kvarn
Tillträdesdatum: Tillträde snarast efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Chef utbildningsavdelningen Mj Freddy Wozny 073-070 41 93
Information om rekryteringsprocessen
Emma Eklund HR-generalist 070-329 35 57
Fackliga företrädare nås via växeln 08-788 75 00
ATO Försvarförbundet Britt Dahlman
ATO OFR-O Peter Edman
ATO SEKO Crister Florin
Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2025-10-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9511129