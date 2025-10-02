Lärare Matematik och NO
Skolfören Växa / Grundskollärarjobb / Skellefteå Visa alla grundskollärarjobb i Skellefteå
2025-10-02
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skolfören Växa i Skellefteå
Vill du jobba på en liten skola med närhet mellan elever och kollegor? I organisation och skola där vägen mellan idé till handling är kort?
Vi söker nu en lärare i Matematik och NO till Björkskolan i Skellefteå, årskurs 6-9. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt och vikariatet sträcker sig sedan hela innevarande läsår samt höstterminen -26, med möjlighet till förlängning.
I tjänsten ingår uppgifter som:
Planera och genomföra undervisningen.
Mentorsskap tillsammans med mentorskollega .
Deltagande i arbetslag
Exakt vilka årskurser och ämnen du kommer att undervisa i bestäms utifrån behov och överenskommelse.
Varje termin håller vi 3-4 Växa Verkstäder. Detta innebär en eftermiddag i kreativt arbete där du som lärare får använda dina förmågor och intressen för att eleverna ska få växa i kreativitet och ta del av din kunskap som sträcker sig utanför läromedel och klassrum. Publiceringsdatum2025-10-02Dina egenskaper
Du är behörig för undervisning i Matematik samt NO-ämnen.
Du delar Skolföreningen Växas värderingar och vision. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och eget ansvar då du har stor möjlighet att lägga upp undervisningens metoder och upplägg.
Hör av dig om du vill bli med i vårt härliga arbetslag där du får utveckla en skola i framkant.
Vi intervjuar löpande och anställer när vi fått rätt sökande.Företag
Skolföreningen Växa är huvudman för Bruks förskola, Björkbackens förskola, Bruksskolan och Björkskolan. Vi betonar alla människors lika värde och värnar om barns och elevers olikheter samt arbetar utifrån en kristen värdegrund. Vår vision är en skola där varje barn och elev utvecklas optimalt i kunskap, kreativitet och ansvar. Barnen och eleverna är vårt fokus, vi finns till för deras skull. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: rekrytering@bjorkskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skolfören Växa
Torsgatan 17 G (visa karta
)
931 38 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Björkskolan Jobbnummer
9537416