Lärare Matematik och NO
2025-08-27
Skolföreningen Växa är huvudman för Bruks förskola, Björkbackens förskola, Bruksskolan och Björkskolan. Vi betonar alla människors lika värde och värnar om barns och elevers olikheter samt arbetar utifrån en kristen värdegrund. Vår vision är en skola där varje barn och elev utvecklas optimalt i kunskap, kreativitet och ansvar. Barnen och eleverna är vårt fokus, vi finns till för deras skull.
Vi söker nu en lärare i Matematik och NO till Björkskolan i Skellefteå, årskurs 6-9. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt och vikariatet sträcker sig sedan hela innevarande läsår samt höstterminen -26.Publiceringsdatum2025-08-27Dina egenskaper
Du är behörig för undervisning i Matematik samt NO-ämnen.
Du delar Skolföreningen Växas värderingar och vision. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hör av dig om du vill bli med i vårt härliga arbetslag där du får utveckla en skola i framkant.
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: rekrytering@bjorkskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skolfören Växa
931 38 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Björkskolan Jobbnummer
9479456