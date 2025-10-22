Lärare MA/NO för årskurs 7-9
Essunga kommun / Grundskollärarjobb / Essunga Visa alla grundskollärarjobb i Essunga
2025-10-22
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Essunga kommun i Essunga
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Lärare i MA/NO för årskurs 7-9
Om tjänsten: Är du en driven och engagerad lärare i matematik och NO/teknik som brinner för att inspirera elever? Vill du vara med och göra skillnad i en skola som sätter elevernas utveckling och lärande i centrum? Vi söker nu en lärare i Ma/No för att stärka vårt team och som vill bidra till våra elevers framgång! Förutom att ansvara för din egen undervisning förväntas du vara delaktig i olika utvecklingsprocesser och aktivt delta i ett kollegialt lärande tillsammans med ditt arbetslag.
Vår 7-9-skola finns mitt i centrala Nossebro med ca 230 elever. Nossebro skola är en klassisk skolbyggnad och lite av ett landmärke i centralorten och när du kliver in möts du av en engagerad personalgrupp med hög kompetens och en passion för elevernas bästa.
Utbildningssektorn vision: Alla barn och elever ska bli vinnare i sitt eget liv utifrån sina förutsättningar. Förändra världen på riktigt! Att jobba med Essungas alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
- Utveckla undervisningen i matematik, NO och teknik för årskurs 7-9.
- Planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån våra styrdokument.
- Samarbeta med engagerade kollegor i ett kollegialt lärande för att utveckla både din undervisning och elevernas resultat.
- Arbeta med ett elevnära förhållningssätt som skapar trygghet och lust att lära.
- Delta i skolans utvecklingsarbete och fortbildning.Kvalifikationer
- Legitimerad lärare i matematik, NO och teknik.
- Engagemang för att skapa meningsfull och inkluderande undervisning som utmanar och utvecklar alla elever.
- Flexibel, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta i arbetslag.
- Vill bidra till skolans utveckling och arbeta med att stärka både elevernas resultat och engagemang.
- Gillar att skapa spännande och intressanta lektioner som får eleverna att längta till sin nästa lektion.
- Vill göra skillnad för våra elever.Dina personliga egenskaper
- Engagerad och motiverad.
- God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga.
- Flexibel och lösningsorienterad.
- Tålmodig och lyhörd för elevernas behov.
Vi erbjuder:
- En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
- Möjlighet till fortbildning och professionell utveckling.
- En skola som värdesätter kreativitet och praktiskt lärande.
- Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/64". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essunga kommun
(org.nr 212000-2916) Arbetsplats
Sektor utbildning, Grundskolan, 7-9 skolan Kontakt
Gabriel Hukvist 0512-57009 Jobbnummer
9570103