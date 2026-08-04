Lärare idrott åk 7-9
Sigtuna kommun, S:t Olofs skola / Grundskollärarjobb / Sigtuna Visa alla grundskollärarjobb i Sigtuna
2026-08-04
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
S:t Olofs skola är en är en 7-9 skola naturskönt belägen i centrala Sigtuna. Vi arbetar för att ge alla elever trygghet och kunskap som består. Alla elever ska få med sig de kunskaper och färdigheter som behövs för både dagens och framtidens samhälle och en fortsatt god skolgång.
Med fokus på kunskap, trygghet och trivsel arbetar vi aktivt för att skapa en god lärande miljö för alla våra elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i idrott och hälsa i årskurs 7-9 samt andra ämnen utifrån verksamhetens behov. Du ingår i ett ämneslag där du samverkar med skolledning och kollegor för att nå verksamhetens mål. Du samplanerar, sambedömer och utvecklas pedagogiskt tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande för att skapa goda lärmiljöer för skolans elever.
Tjänsten är ett vikariat med goda möjligheter till förlängning.Kvalifikationer
• Du har lärarlegitimation utfärdad av Skolverket i aktuellt ämne alternativt en lärarexamen.
• Du har erfarenhet av arbete på högstadiet och är insatt i skolan styrdokument.
• Du har goda ledaregenskaper i klassrummet och ser samsyn och samarbete som viktiga komponenter för att bidra till trygghet, studiero och god måluppfyllelse på hela skolan.
Som person är du strukturerad genom att du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det dom påbörjats och håller deadlines.Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar och är lösningsorienterad.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, upphör: 2026-12-18 .
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337843". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
193 30 SIGTUNA Arbetsplats
Sigtuna kommun, S:t Olofs skola Kontakt
Rektor
Mia Wik mia.wik@sigtuna.se Jobbnummer
10022039