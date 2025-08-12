Lärare i Tyska på Östbergsskolan
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2025-08-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Östbergsskolan är en 4-9 skola med ca 440 elever med tillhörande fritidshem och ligger centralt i Östersund på Frösön. Vi har nära till friluftsliv och natur och med cykelavstånd till Östersunds centrum och andra stadsdelar. Här varvas aktivt friluftsliv med utvecklande arbetsliv, det är nära till jobb, vänner och skola. Östersund är också den expansiva universitetsstaden, där forskning och näringsliv utvecklas tillsammans, samtidigt som nya stadsdelar uppstår och utbuden breddas. Östersund är i spännande utveckling nu, och du är välkommen att växa med oss.
Om jobbet
Vi söker just nu Lärare i Tyska åk 6-9, gärna i kombination med fler ämnen.
Tillsvidareanställning, deltid (60-100%) med möjlighet till heltid med månadslön.
Tillträde 2025-08-25 eller efter överenskommelse.
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar eleverna till att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
Vanliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen
• Samarbeta med arbetslaget kring undervisning
• Betygsätta eleverna
• Dokumentera i verksamhetssystem
• Skapa god miljö för lärande
Vi söker dig
Som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i Tyska, gärna i kombination med andra ämnen. Vi söker dig som har ett tydligt och starkt ledarskap i klassrummet och förmågan att fånga och inspirera gruppen du undervisar med positiv inställning till arbetet. Du utvecklar ständigt undervisningen och stödjer elever i deras lärandeprocess med tydlig kommunikation. Du har god förmåga att skapa goda relationer och har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar. Vi ser det som meriterande om du har undervisat tidigare mot grundskolans senare del.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Fackligt ombud
Josef Kruborg josef.kruborg@ostersund.se Jobbnummer
9454417