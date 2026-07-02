Lärare i tyska årskurs 6-9
Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-07-02
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International School of the Gothenburg Region (ISGR) söker lärare i tyska åk 6-9
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
ISGR är en internationell skola i centrala Göteborg som erbjuder undervisning enligt både den svenska läroplanen och IB-programmet. Med elever och medarbetare från över 60 nationaliteter har skolan en mångkulturell lärmiljö med stark lokal förankring och global utblick.
#Confident #Caring #Curious #Connected är ledord som genomsyrar vår verksamhet och formar våra lärprinciper.
Vi söker dig som uppskattar mångfald och vill skapa en inkluderande lärmiljö där alla elever känner sig välkomna och delaktiga. Som lärare på ISGR är du med och formar framtidens världsmedborgare i en internationell miljö med höga ambitioner och stark gemenskap.
Besök gärna skolans hemsida för mer information: www.isgr.se
Vi söker nu en lärare i tyska - Tjänsten är en vikarietjänst med en omfattning om 50% med start den 10 augusti 2026 och slut den 18 juni 2027.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som lärare i tyska hos oss arbetar du nära elever och kollegor för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling i tyska. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen med fokus på att utveckla elevernas kommunikativa förmåga i tal, skrift och förståelse.Dina arbetsuppgifter
● Planera, genomföra och utvärdera undervisning i tyska.
● Anpassa undervisningen utifrån elevernas behov, både individuellt och i grupp.
● Stimulera elevernas intresse för språk och kultur.
● Samverka med kollegor för att utveckla undervisningen och elevernas lärande.
● Bidra till dokumentation, bedömning och utvecklingsarbete på skolan.
● Delta aktivt i skolans kollegiala lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i tyska i årskurs 6–9.
Du har ett genuint intresse för elevers lärande och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Din undervisning väcker nyfikenhet och du har god förmåga att skapa trygga, strukturerade och inspirerande lärmiljöer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN
Fast lön
ANSÖKAN
Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Välkommen med din ansökan via e-post senast 2026-07-27 till recruitment@staff.isgr.se
ÖVRIGT
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom skolan. Detta beställer du på Polisens hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: recruitment@staff.isgr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Lärare i tyska"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag
(org.nr 556527-5657)
413 20 GÖTEBORG Arbetsplats
Isgr Jobbnummer
9990328