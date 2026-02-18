Lärare i trä -och metallslöjd, Björkskataskolan
2026-02-18
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Björkskataskolan ligger centralt i stadsdelen Björkskatan. Läsåret 2025/26 har vi 390 elever från årskurs 7 till 9. Här jobbar erfarna och engagerade lärare och pedagoger, ledare och yrkesmänniskor. På Björkskataskolan tror vi på att tillsammans skapa bra stämning och bygga relationer mellan alla på skolan. Vi har ett fint närområde med hockeyplan, fotbollsplan och basketplan, samt fina studiemiljöer inomhus med bra ljus, luft och ljudnivå.
På skolan finns bland annat två lärstudios där resurspedagoger och specialpedagoger/speciallärare arbetar med elever så de får extra stöd. Arbetslagen samarbetar med det lokala elevhälsoteamet, som består av skolledning, resurspedagog, specialpedagoger, kurator, SYV och skolsköterska. Vi har också ett väl fungerande elevråd som ger goda möjligheter till elevinflytande, och det skapar engagerade elever som bryr sig om sin skola och utbildning.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare för undervisning i trä och metallslöjd på Björkskataskolan 7-9. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning i andra ämnen. Du samarbetar också med övriga slöjdlärare på skolan som har textil och träslöjd. I uppdraget ingår även att du är mentor i en klass tillsammans med en annan lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare med legitimation för undervisning i trä -och metallslöjd. Det är av stor vikt att du kan bidra till värdegrundsarbetet på skolan genom ett demokratiskt förhållningssätt och genom att vara en god förebild. Du har förmåga att bygga relationer med och mellan eleverna, kan med tydlighet sätta struktur och ramar för att det ska bli tryggt och att eleverna ska få en god arbetsmiljö. Vidare har du förmåga att få till ett bra samarbete med vårdnadshavare men även med andra professioner i och utanför skolan. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
