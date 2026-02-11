Lärare i Textilsslöjd
2026-02-11
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Brevikskolan och Näktergalen
Brevikskolan och Näktergalen
Vi söker nu en lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd och annat ämne.
Tjänsten innebär att du kommer att arbeta som lärare i årskurs 3-6 i kombination med ev annat ämne.
Vi jobbar hårt för en bred måluppfyllelse och ett inkluderande förhållningsätt till alla barn. Du skall vara strukturerad och sätta upp ramar för elevernas lärande. Du förväntas också kunna lyfta blicken och leva upp till det inkluderande förhållningsätt vi har på skolan där vi bemöter och tar ansvar för alla barns välmående. I din undervisning använder du dig av formativ bedömning och lägger stor vikt till att anpassa din undervisning till alla elevers olika behov.
Din kompetens
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i textilslöjd för årskurs 3-6. Du har också tidigare arbetat med elever i behov av stöd och har även mycket goda kunskaper i det svenska språket och då i både tal och skrift.
För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt.
Relationellt arbete är centralt. Det är av vikt att du har ett relationellt synsätt. I det relationella lärandet skapar vi miljöer och undervisning där eleverna känner sig sedda och vi utvecklar individuella anpassningar och har positiva förväntningar på eleven. Det är viktigt i rollen som lärare att du har en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du har god förståelse för hur barn och ungdomar tar till sig kunskap och om olika förutsättningar för lärande. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.
För att kunna bidra till det goda arbetet på skolan är det viktigt att du är lösningsinriktad och villig att utvecklas för det är bara vi själva som sätter gränserna för vad vi är och vad vi kan bli.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Besök även den här länken för mer information: https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
