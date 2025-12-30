Lärare i textilslöjd vikariat - Fjällängsskolan
Fjällängsskolan ligger i nedre Torvalla ca 10 minuter från Östersunds centrum. Skolan är en F-6 skola med cirka 300 elever. Skolan är organiserad i åldershomogena klasser med tillhörande fritidshemsverksamhet. Vi arbetar hälsoinriktat och nyttjar vår fantastiska utemiljö i lärandet. Vi är en av Östersunds grundskolor som är övningsskola. Hos oss får de lärarstudenter som läser på MIUN göra sin verksamhetsförlagda praktik. Våra pedagoger får kontinuerlig utbildning och fortbildning för sina uppdrag som handedare.
Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Fjällängsskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 3-6 med behörighet i textilslöjd på 50% till Fjällängsskolan med start omgående eller enligt överenskommelse t.o.m Juni. Arbetstiden är förlagd till måndagar och tisdagar enligt schema.
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolan åk 3-6 i ämnet textilslöjd där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
Vanliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen
• Samarbeta med arbetslaget kring undervisning
• Betygsätta eleverna
• Dokumentera i verksamhetssystem
• Skapa god miljö för lärande
Din kompetens
Krav
• Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd för årskurs 3-6
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom skolan.
• Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Du har ett starkt intresse att utveckla undervisningen och stödja elever i deras lärandeprocess.
• Din elevsyn stämmer överens med läroplanens värdegrundsintentioner.
• Du har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar och vågar utmana dig själv och dina kollegor till tankar om utveckling.
• Du har god datorvana, och det är meriterande om du har jobbat med digitala system riktade till skolan.
• Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet.
Vi söker dig!
Du som har ett tydligt ledarskap i klassrummet och förmågan att fånga och inspirera gruppen du undervisar. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och skolans vardag. Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperna för tjänsten.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
