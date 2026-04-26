Lärare i Textilslöjd
Mullsjö kommun / Grundskollärarjobb / Mullsjö Visa alla grundskollärarjobb i Mullsjö
2026-04-26
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullsjö kommun i Mullsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Gunnarsboskolan är en kommunal skola i Mullsjö där elever i årskurs 4-6 från hela kommunen går. Skolan ligger centralt i Mullsjö och är uppdelad i två byggnader. Verksamheten präglas av trygghet, samverkan med vårdnadshavare och målet att ge eleverna god självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Skolan arbetar aktivt för en trygg skolmiljö fri från diskriminering och kränkande behandling.
Den anpassade grundskolan i Mullsjö kommun erbjuder undervisning för elever som är i behov av anpassningar utifrån sina förutsättningar. Undervisningen anpassas individuellt och syftar till att skapa trygghet, delaktighet och utveckling för varje elev, i nära samarbete mellan skola, elevhälsa och vårdnadshavare.
Vi erbjuder dig:
* Ett nära och professionellt samarbete med kollegor och elevhälsa.
* En trygg och trivsam arbetsmiljö där du som lärare har möjlighet att göra verklig skillnad för elevers lärande och utveckling.
* Möjlighet att vara delaktig i skolans pedagogiska utvecklingsarbete och påverka verksamheten.
* Fortbildning samt stöd för din professionella utveckling som lärare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-26Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kreativ lärare i textilslöjd för mellanstadiet (årskurs 4-6). I rollen undervisar du elever i syslöjd och stöttar dem i att utveckla sina praktiska färdigheter, sitt kreativa uttryck och sin förståelse för hållbarhet och materialkunskap.
Du blir en del av ett arbetslag där samarbete, kollegialt lärande och ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling står i fokus.
I uppdraget ingår att:
* planera, genomföra och följa upp undervisningen i textilslöjd enligt Lgr22
* bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling
* skapa en trygg, inspirerande och säker lärmiljö i slöjdsalen
* samverka med kollegor och vårdnadshavare
* bidra till skolans utvecklingsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Legitimerad lärare med behörighet i textilslöjd för årskurs 4-6.
* Har god kännedom om styrdokument och betygskriterier
* Förmåga att skapa struktur, tydlighet och arbetsro i undervisningen
* Intresse för hållbar utveckling och skapande arbete
* Har ett tydligt pedagogiskt ledarskap i klassrummet
* Är trygg, tydlig och ansvarstagande i din yrkesroll
* Är pedagogisk, tålmodig och har god förmåga att möta elever utifrån deras olika behov
* Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
* Ser relationsskapande arbete som en självklar del av läraruppdraget
Vi ser det som meriterande om du har:
* Erfarenhet av undervisning på mellanstadiet
* Behörighet i ytterligare ämnen
* Vana av digital dokumentation och bedömningsverktyg
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318987".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603)
Box 47 (visa karta
)
565 21 MULLSJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0392-140 00
9876038