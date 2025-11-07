Lärare i textilslöjd
Tänk dig en skola som är öppen för alla.
En skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar.
Östra skolan är en 7-9 skola med ca 400 elever. Skolan har rörelse - och hälsoprofil vilket innebär att skolans övergripande arbete främjar social hållbarhet och god hälsa. Östra skolan befinner sig i en spännande fas av utveckling där ambitionen är att ha ett robust och dynamiskt arbete utifrån faktorer, som på vetenskaplig grund, leder till framgångsrik skolutveckling. Ett självklart fokus är utvecklingsarbete kopplat till undervisningsprocesserna i skolan.
Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter. För nutid och framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att jag kan, jag vill, jag vågar!
Välkommen till Östra skolan i Hudiksvall som ligger i östra delen av stan, bland villor och flerfamiljshus.

Dina arbetsuppgifter
Undervisning i årskurs 7-9 grundskola och anpassad grundskola. Arbete i arbetslag och ämneslag samt mentorskap ingår.

Profil
Legitimerad lärare. Om du inte är behörig lärare i ämnet men har annan utbildning och/eller erfarenhet som bedöms relevant kan visstidsanställning som lärarvikarie komma ifråga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Ersättning

Månadslön
