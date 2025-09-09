Lärare i Svenska sökes till Ribbaskolan 7-9
2025-09-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Är du intresserad av att ansvara för planering och genomförande av undervisning som lärare i åk 7-9 på Ribbaskolan i Gränna? Trivs du med att samarbeta med andra lärare och vill du ha frihet att till stora delar själv styra din arbetstid? Vill du bli en i vårt gäng? Då är just du välkommen att söka till oss!
Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Ribbaskolan ska vara. Ditt nya jobb innebär att planera, genomföra och utföra de bedömningar som uppdraget som ämneslärare innehåller. På Ribbaskolan arbetar vi i täta ämneslag som samplanerar och skapar en tydlighet för varje lärare och elev för hur progressionen i ämnet och inlärningen ser ut under de tre åren som eleven är hos oss på Ribbaskolan.
Välkommen till oss
Ribbaskolan finns i ett område rikt på kultur, fritidsaktiviteter och naturupplevelser vilket ger de allra bästa förutsättningarna för en trivsam skolmiljö. Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Ribbaskolan ska vara.https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/yrken-och-kompetenser/jobba-inom-utbildning-och-forskola/rekrytering-av-forstelarare-och-lektor
Om jobbet
I uppdraget ingår det att bedriva undervisning i svenska i ett antal grupper mellan årskurs 7-9 på Ribbaskolan i Gränna.
På Ribbaskolan värderar vi högt att arbeta tillsammans för att alla som är i vår verksamhet skall trivas och utvecklas. Vi har ett bemannat Resurscentrum som möter elever som har behov av ett mindre sammanhang utifrån en bedömning av vårt elevhälsoteam.
Vi arbetar i dels ämneslag, arbetslag men också ett nära samarbete mellan de undervisande och personal som har andra kompetenser såsom skolsköterska, studie och yrkesvägledare samt skolledning. I ditt nya arbete kommer du ingå i dels ett ämneslag med lärare inom de praktisk estetiska ämnena på skolan som har ett nära samarbete kring upplägg av undervisningen för att en god progression skall kunna säkerställas för alla elever.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har lärarexamen för undervisning i grundskolans åk 7-9 med inriktning Svenska och annat ämne. Du som ännu inte fått din legitimation eller är i slutet av din utbildning är naturligtvis också välkommen att söka.
Det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa goda relationer med barn, föräldrar och medarbetare. Viktigt är också att vara en god förebild, ha tydliga förväntningar på eleverna och vara initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet. Du har förmåga att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få elever att växa och utvecklas och nå goda resultat. Att vara trygg i lärarrollen och känna stolthet för sitt arbete är också viktiga egenskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare 7-9.
