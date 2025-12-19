Lärare i svenska åk 7-9
2025-12-19
Vi söker dig, inspirerande och strukturerade lärare i svenska med höga förväntningar på dina elever.
Fruängens skola är en F-9-skola i söderort, en kort promenad från Fruängens centrum med närhet till tunnelbana och bussar. Vi har omkring 600 elever och cirka 100 anställda.
Vi erbjuder
På Fruängens skola möts du av en arbetskultur som präglas av engagemang, prestigelöshet och hög kompetens. Du arbetar tillsammans med ett kunnigt och stöttande team av kolleger och biträdande rektor för åk 7-9. Som medarbetare hos oss erbjuds du friskvårdsförmåner som främjar hälsa och balans i vardagen.
Läs gärna mer om våra förmåner här!
Din roll
Som lärare i svenska kommer du att samarbeta med 2 andra lärare som har undervisning i parallellklasserna i åk 7-9
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta
leda arbetet i klass som mentor för upp till ungefär 12 elever
ansvara för hela undervisningsprocessen för eleverna och är väl bekant med dokumentation kopplad till arbetet kring elever
planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen enskilt och tillsammans med kollegerna
omsätta systematiskt skolans mål, planer och beslut.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
utbildning till lärare i svenska.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av elever med olika funktionsnedsättningar (NPF)
erfarenhet av elever med olika funktionsnedsättningar (NPF)

behörighet i ytterligare ett ämne
Tjänsten är ett vikariat. Viss möjlighet till förlängning kan finnas.
Vi kommer att genomföra intervjuer under annonseringen. Tillträde enligt överenskommelse så snart som möjligt.
För att bli anställd som behöver du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Mångfald är berikande och vi välkomnar alla sökande.
Välkommen med din ansökan!
