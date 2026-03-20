Lärare i SVA och SVE, Campus Gislaved
2026-03-20
Publiceringsdatum2026-03-20Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Du kommer att ingå i vårt team för grundläggande och gymnasiala teoretiska utbildningar, med ansvar för svenska som andraspråk och svenska på grundläggande nivå. Vår verksamhet sker kontinuerligt under året och vi lägger stor vikt i att möta upp den enskilde studerandes behov och förutsättningar. Det är viktigt att du är flexibel och kan arbeta självständigt. Du kommer också ha möjligheter att påverka din egen situation inom verksamhetens behov. Dina arbetsuppgifter
Din huvuduppgift blir att undervisa i svenska och svenska som andraspråk, gärna även i kombination med annat ämne. Som en del i ett team bidrar vi tillsammans för både trivsel och utveckling. Ett stort friutrymme kräver också ett stort ansvarstagande både för dig själv och verksamheten. Kvalifikationer
Du har en lärarexamen med legitimation för svenska som andraspråk och svenska på grundläggande och gymnasial nivå, gärna i kombination med annat ämne. Tidigare erfarenhet av flexibelt lärande, arbete med kombinationsutbildning och digital undervisning är starkt meriterande. Även erfarenhet av undervisning på SFI är av stort intresse. Vi jobbar i team vilket innebär att vi söker en person som kompletterar övriga i teamet.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/96". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Avdelningen för arbete och utbildning, Campus Gislaved Kontakt
Beleen Wisen 037181000 Jobbnummer
9808768