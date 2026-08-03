Lärare i SV och SO
Norrköpings kommun / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2026-08-03
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Är du en engagerad och driven lärare som tillsammans med oss vill bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever? Då är du vår nya kollega på Kyrkskolan!
Vilka är vi?
Kyrkskolan är en F-6 skola som ligger i Enebyområdet med cirka 340 elever och 45 medarbetare. Skolan är tvåpararell med fritidshem. Vi har en härlig utemiljö med en stora ytor för lek och undervisning, även närhet till skog.
Vi har en mycket kompetent personalgrupp bestående av förskollärare, lärare och grundlärare mot fritidshem som arbetar tillsammans i klasserna. Tillsammans arbetar vi för att ge alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Du ansvarar för undervisningen i årskurs 4-5. Du ska ha SO och SV i din utbildning, gärna fler ämnen. Som lärare arbetar du för att eleverna får en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du arbetar aktivt för att påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen.
Du skapar undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven i skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan. Du är ämneskunnig och kan handleda elever, planera och leda undervisningen. Vidare bedömer och betygsätter du kunskapsutvecklingen hos eleverna. Du deltar aktivt i skolans utveckling. Dokumentation av ditt arbete är en del av uppdraget.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4–6 i svenska och SO. Du har god kunskap om skolans styrdokument och känner dig trygg i att omsätta läroplanens intentioner i undervisningen. Har du behörighet i ytterligare ämnen är det meriterande.
Som person har du ett genuint engagemang för elevers lärande och utgår från att alla elever kan och vill lyckas. Du bygger förtroendefulla relationer genom att vara lyhörd, empatisk och tydlig i ditt bemötande. Du trivs med att samarbeta och delar gärna med dig av dina erfarenheter samtidigt som du uppskattar att lära av andra. Genom ditt positiva förhållningssätt bidrar du till ett gott arbetsklimat och en stark gemenskap på skolan.
Du är flexibel och anpassar ditt arbetssätt utifrån verksamhetens och elevernas behov. Förändringar ser du som en naturlig del av arbetet och du har förmåga att snabbt ställa om när situationen kräver det. Du tar ansvar för ditt uppdrag, driver ditt arbete framåt och bidrar aktivt till skolans fortsatta utveckling. Vi ser också att du har ett intresse för att utveckla både undervisningen och verksamheten i ett långsiktigt perspektiv.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 1 oktober eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 31 augusti, urval och intervjuer sker löpande
Kontakt: Rektor Kristian Strimark, 011-153076, kristian.strimarklofgardh@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 10 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10019550