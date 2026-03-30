Lärare i SV/MA till Fagrabäckskolan
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-03-30
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Fagrabäckskolan är en 79-skola centralt belägen i den östra delen av Växjö. Skolan har hösten 2026 cirka 350 elever och totalt 15 klasser. Vi välkomnar elever från flera av stadens bostadsområden och ytterområden på östra sidan av Växjö. I klassrummen möts stora delar av världen, då vi har flertalet nationaliteter representerade på Fagrabäck. Skolan arbetar utifrån nedanstående begrepp som ska genomsyra vår verksamhet:
* Framtidsfokus
* Aktivt lärande
* Gymnasiekompetens
* Respektfullhet
* Ansvarfullhet
I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi på individuell, arbetslags- och enhetsnivå för att gemensamt utveckla skolans undervisning och för att ständigt arbeta med en ökad trivsel och trygghet på skolan.
Med ökat antal elever på skolan behöver vi utöka vår lärarkår med kunniga och drivna pedagoger och söker därför efter lärare som främst brinner för att undervisa i Sv och/eller matematik. Vår strävan med denna utökning är att kunna arbeta mer strukturerat och effektivt med flerlärarskap.
I läraruppdraget ingår undervisning, eventuellt mentorskap och aktivt deltagande i arbetslagets utvecklings- och kvalitetsarbete. Du kommer att tillhöra ett av skolans sju arbetslag där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar arbetslagets verksamhet i förhållande till skolans verksamhetsplan och utvecklingsområden. På Fagrabäckskolan får du fördelarna med att jobba på en skola med årskurshomogena arbetslag och kollegor att samarbeta med, både inom ditt arbetslag och i ett ämneslag. Vi vill att man samplanerar och sambedömer för att utveckla det kollegiala arbetet för att på så sätt skapa en god arbets- och lärmiljö.Kvalifikationer
Du är behörig lärare för att undervisa i åk 7-9 och i ämnena Sv och/eller Ma.
Som pedagog har du en medveten tanke kring din roll och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och med ett positivt förhållningssätt i samarbete med dina kollegor. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och har goda kunskaper för att möta elevers olika behov, utifrån deras olika förutsättningar.
Du är en person som kan och vill samarbeta med andra för att alla elever ska utvecklas och du har ett gott samarbete med elever och vårdnadshavare. Du är förtrogen med och har erfarenhet av, kartläggning, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram som stöd för att systematiskt följa upp insatserna. Du är även positiv till utveckling av verksamheten och dig själv och har dokumenterad erfarenheter av arbete med olika elever.
Som lärare på Fagrabäckskolan förväntas du vara delaktig i det kollegiala lärandet och det är viktigt att du tycker om att samarbeta med andra, både inom ämnet och med andra kollegor i arbetslaget.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 122/26".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0662)
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen
Rektor
Agneta Halléhn agneta.hallehn@vaxjo.se 0470-41695
