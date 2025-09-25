Lärare i spanska till Hovåsskolan
2025-09-25
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Är du en person som får energi av att bidra till andras lärande? Då är du kanske en av våra nästa pedagoger. Hovåsskolan söker nu en lärare i spanska att undervisa årskurs 7-9.
På Hovåsskolan går cirka 580 elever från förskoleklass till årskurs 9. Här finns också ett fritidshem med fyra avdelningar, samt anpassad grundskola. Hovåsskolan ligger nära hav och skog. Vi utnyttjar naturen såväl under lektionstid som under fritidsverksamhet.
Som lärare i spanska är du knuten till ett av högstadiets arbetslag och har ett nära samarbete med dina kollegor. I tjänsten ingår ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt mentorskap. Du deltar också i det kollegiala lärandet på skolan.
Genom varierad och anpassad undervisning ger du den ledning och stimulans som individ och grupp behöver i lärandet. I ditt uppdrag tar du hänsyn till elevernas personliga utveckling, utifrån deras egna förutsättningar.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa årskurs 7-9 i spanska. Har du tidigare undervisningsvana ser vi det som meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad att söka.
Personliga kompetenser:
Tjänsten kräver att du har god förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv.
Det är också av stor vikt att du i ditt arbete upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt och ser sedan till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SVC280231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Estera Liliana Brändström liliana.brandstrom@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9527376