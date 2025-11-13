Lärare i spanska
Leksands kommun / Grundskollärarjobb / Leksand Visa alla grundskollärarjobb i Leksand
2025-11-13
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksands kommun i Leksand
, Rättvik
eller i hela Sverige
Nu finns möjligheten att tillsammans med språkkollegor ansvara för och undervisa i ämnet spanska!
Höjdpunkter med jobbet:
Arbeta i ett nära samarbete med två andra spansklärare planera, bedriva och utveckla spanskundervisningen.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår det att arbeta utifrån grundskolans styrdokument (Skollagen och Lgr 22) tillsammans med lärarkollegor. Vidare har du eget ansvar för planering, genomförande, dokumentation och uppföljning av den undervisning du genomför. Du medverkar i analys och utveckling av skolverksamheten tillsammans med övriga lärare och skolledning. I uppdraget ingår mentorskap. Du kommer undervisa en grupp i åk 6, 7, 8 samt 9. Undervisningen sker samplanerad med ytterligare två spansklärare på skolan.
Tjänsten är tillsvidare. Startdag 8 januari. Tjänstens omfattning är 100%, undervisningen i spanska utgör 60% sedan stöd i engelska på 40%. Vi tillämpar individuell lönesättning.Profil
Vi söker dig som är legitimerad spansklärare för åk 6-9.
Som person är du initiativrik, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har en god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Det innebär att du involverar eleverna i det pedagogiska planeringsarbetet och håller vårdnadshavarna väl informerade om elevernas skolsituation.
Du har förmågan att tillsammans med övrig personal utveckla verksamheten utifrån målen för grundskolan. Du kommer med förslag och deltar aktivt i den kollegiala dialogen. Du har ett professionellt förhållningssätt och är flexibel. Det innebär att du vet i vilka forum du ska lyfta frågor och ser lösningar genom att göra egna förändringar och är öppen för andras förslag och lösningar. Vidare är du en god förebild för eleverna och har ett gott bemötande gentemot vårdnadshavarna.
Om arbetsplatsen
Sammilsdalskolan 7-9 är en högstadieskola med drygt 460 elever i sexparallelliga klasser. Årskurs 6 kommer från sina respektive skolor till oss när de har språkval. Vi använder oss av Googles plattformar med eleverna och Teams mellan personalen. Vi arbetar efter en Språk-, läs- och skrivplan på kommunens alla skolor. Denna satsning syns sedan i alla skolans ämnen och inte bara i svenskan.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är 30 november.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Följ oss också på sociala medier.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Kontakt
Rektor
Christina Erlman christina.erlman@leksand.se 0247-80227 Jobbnummer
9604299