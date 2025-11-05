Lärare i sjösäkerhet till Sjöstridsskolan
2025-11-05
Vi söker nu en lärare i sjösäkerhet och sjölivräddning till Sjösäkerhetssektionen Berga. Har du dessutom intresse för marin verksamhet och vill bidra till att utveckla Försvarsmaktens förmåga? Då kan detta vara en spännande utmaning för dig. Vi erbjuder tjänstgöring med stor frihet under eget ansvar, där arbetstiden företrädesvis är förlagd under dagtid. I Försvarsmakten ges möjlighet till flextid samt möjlighet till 3 timmar friskvård i veckan på arbetstid.
Om enheten
Sjöstridsskolan (SSS) stödjer de marina förbanden med utbildning, utveckling och förbandsträning. Vid skolan bedrivs utbildning som omfattar grundläggande soldat- och sjömansutbildning, grundläggande officersutbildning (officersprogrammet och specialistofficersutbildning), högre specialistofficersutbildning (HSOU) samt yrkes- och befattningsutbildning för anställd personal. Fokus för SSS verksamhet är de marina förbandens förmåga till väpnad strid. SSS har sitt huvudsäte i Karlskrona och består av flera avdelningar, bland annat Sjösäkerhetsavdelningen som i sin tur är uppdelade på två sektioner, en i Karlskrona och en på Berga. Sjösäkerhetssektionen Berga är en nystartad del av Sjösäkerhetsavdelningen för att möta de ökade utbildningsvolymerna. Din arbetsplats är belägen på Berga i Haninge kommun, där du kommer att arbeta i ett team på cirka 10 personer med skiftande kompetenser. Tjänsten utförs på Berga, men kan under kortare perioder medföra arbete på annan ort.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som lärare på vår utbildningsenhet i huvudsak inom områdena sjölivräddning och skrovskadeskydd. En del administrativt arbete förekommer också i form av genomförande av planering, uppföljning samt revision av kurser. Vidare kommer tjänsten innebära att du får hjälpa till som instruktör inom andra marina sjösäkerhetsämnen.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna:
• Utbilda inom Tätning, Länsning, Stöttning, TLS
• Utbilda inom röjning och stridsreperationer
• Utbilda inom sjölivräddning i vilket det bl.a. ingår hur man använder överlevnadsdräkter, hanterar livflottar samt nödbloss
• Utbilda inom ledning inrestrid, LIS
• Tillsammans med kolleger i Karlskrona, under ledning av huvudläraren, utveckla utbildningarna inom området Sjösäkerhet
• Stödja utbildningsadministratören
• Stödja inom ämnena Fartygsbrandsläckning, CBRN och Sjukvård
Kvalifikationer
• Gymnasialutbildning med godkända betyg
Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en person som är van att leda, är strukturerad och organiserad samt har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Vi ser vidare att du är en person som stimuleras av utmaningar, har en hög arbetskapacitet är positiv, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du har förmåga att snabbt sätt dig in i nya förutsättningar för att lösa arbetsuppgifter. Vidare ska du vara kommunikativ och lyhörd samt ha lätt för att bygga förtroendefulla relationer då du i ditt arbete kommer att möta många människor. Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Genomfört värnplikt med godkänt resultat
• Erfarenhet av att jobba och /eller utbilda inom civil eller militär rökdykning
• Aktiv rökdykare enligt AFS 2023:13
• Praktisk erfarenhet av att jobbat ombord på fartyg
• Praktisk erfarenhet av arbete inom sjösäkerhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Truck-körkort
• Kompetens inom system PRIO (SAP)
Övrig information
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning på 100 % med 40 timmars arbetsvecka.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Placering: Berga
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Resor med övernattning förekommer i tjänsten.
För upplysningar om tjänsten
Jonas Brosjö
För upplysningar om rekryteringsprocessen
Ann-Sofie Löthagen
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
