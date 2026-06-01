Kolonialansvarig till ICA Roslagstull

2026-06-01
Kolonialansvarig till ICA Nära Roslagstull
Vill du ta ansvar för en av butikens viktigaste avdelningar och vara med och utveckla en modern och framgångsrik ICA-butik?
Vi söker nu en engagerad och driven kolonialansvarig på heltid till ICA Nära Roslagstull.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som kolonialansvarig har du det övergripande ansvaret för butikens kolonialavdelning. Du arbetar aktivt med försäljning, exponering, beställningar, svinnkontroll och lagerhållning. Du säkerställer att avdelningen alltid är välfylld, inspirerande och lönsam.
Du leder det dagliga arbetet inom avdelningen och arbetar nära butikens ledning för att utveckla försäljningen och kundupplevelsen.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet från arbete i ICA-butik, gärna med ansvar för kolonial eller annan avdelning.
• Har god kunskap om AOB, Min Butik och ICA:s arbetssätt.
• Är strukturerad, noggrann och resultatinriktad.
• Har ett starkt eget driv och tycker om att ta ansvar.
• Är en lagspelare som bidrar till god stämning och samarbete.
• Trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
• En tillsvidareanställning på heltid.
• Stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
• Ett engagerat team med höga ambitioner.
• En familjär arbetsplats där kundservice och kvalitet står i fokus.
Om ICA Nära Roslagstull
ICA Nära Roslagstull är en väletablerad butik i Stockholm med stark lokal förankring och högt kundfokus. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt erbjudande och skapa den bästa möjliga köpupplevelsen för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: ot@gmp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kolonial". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roslagstull Mat AB
(org.nr 556495-6778)
Birger Jarlsgatan 122 (visa karta
)
114 20 STOCKHOLM Arbetsplats
ICA NÄRA Jobbnummer
9940639